L'avenir de l'aviation : Pratt & Whitney commence les tests d'un moteur hybride

Pratt & Whitney Canada, l'un des leaders de l'industrie aéronautique, a commencé les tests au sol d'un nouveau groupe motopropulseur hybride-électrique destiné aux avions régionaux. Cette technologie contribuera à réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions polluantes des aéronefs à l'avenir. Selon ixbt.com, le nouveau système devrait améliorer l'efficacité énergétique d'environ 30 %. C'est ce que rapporte l'actualité d'Ixbt.com.

Développé dans le cadre du projet RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator, cet appareil repose sur l'intégration d'un turbopropulseur Pratt & Whitney et d'un moteur électrique de 1 MW créé par Collins Aerospace. Pour alimenter le système, des batteries d'une capacité de 200 kWh, conçues par la société suisse H55, ont été utilisées. Actuellement, les tests sont menés dans les installations de l'entreprise situées dans la province de Québec, au Canada.

Principe de fonctionnement et avantages de la technologie

L'innovation majeure du projet réside dans la répartition de la charge entre les deux types de moteurs. Le moteur électrique est activé lors du roulage, du décollage et de la montée initiale de l'avion. Ce sont précisément ces phases où les moteurs d'aviation traditionnels consomment le plus de carburant. Une fois que l'avion atteint son régime de croisière, c'est-à-dire une altitude de vol stable, le turbopropulseur prend en charge la poussée principale.

Selon les calculs des ingénieurs, sur des liaisons régionales d'environ 460 kilomètres (250 milles marins), ce schéma permet une économie de carburant de 30 %. Cela réduit non seulement les coûts pour les compagnies aériennes, mais constitue également une étape importante pour l'amélioration de la situation écologique. Si les tests sont concluants, le nouveau dispositif sera installé sur un avion modifié de type De Havilland Canada Dash 8-100 et effectuera son premier vol en 2027.

Sécurité et concurrence dans le secteur

Une attention particulière a été accordée aux questions de sécurité lors de la création du nouveau système. L'architecture haute tension utilise des semi-conducteurs modernes, et les modules de batterie sont placés dans des conteneurs spéciaux résistants au feu. Un système d'évacuation de la chaleur et des gaz en cas d'urgence est également prévu, garantissant ainsi la sécurité des vols.

Il convient de noter que Pratt & Whitney n'est pas la seule entreprise à travailler sur l'aviation hybride. Actuellement, des technologies similaires sont activement développées dans le cadre du programme Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) coordonné par la NASA. Par exemple, GE Aerospace, en collaboration avec Boeing et d'autres partenaires, a testé avec succès un moteur hybride sur un avion Saab 340B et a effectué des vols à près de 9 kilomètres d'altitude.

Pour des pays où l'aviation régionale se développe, de telles technologies pourraient avoir une grande importance à l'avenir pour réduire le coût des vols intérieurs et former un système de transport respectueux de l'environnement.