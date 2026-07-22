Un club saoudien entre dans la course pour Manu Koné et Marc Casadó

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Un club saoudien entre dans la course pour Manu Koné et Marc Casadó

Le club saoudien d'Al-Ahli s'active sur le marché des transferts, visant à renforcer son effectif avec les milieux de terrain les plus talentueux d'Europe. L'équipe a entamé des négociations pour le transfert de Manu Koné, joueur de la Roma, et de Marc Casadó, représentant du FC Barcelone. Ces démarches s'inscrivent dans la stratégie du club pour dominer non seulement le championnat national, mais aussi la scène asiatique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations de Sky Sport, la direction d'Al-Ahli discute des conditions financières et des exigences de transfert avec la Roma concernant Manu Koné. Le joueur français de 25 ans a attiré l'attention de nombreux grands clubs ces dernières années grâce à sa puissance physique et sa vision du jeu. Sa performance remarquable lors de la Coupe du Monde 2026 a particulièrement fait grimper sa valeur marchande.

Manu Koné a été un pilier essentiel du parcours de l'équipe de France jusqu'en demi-finale. Son succès sur la scène internationale n'est pas un hasard, mais le résultat de ses performances constantes dans la capitale italienne. En deux saisons avec la Roma, Koné a disputé 82 matchs, contribuant grandement à la qualification du club dans le top 3 de la Serie A et à l'obtention d'une place en Ligue des champions.

Concurrence avec les géants européens

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande de Manu Koné à près de 50 millions d'euros. Cependant, pour Al-Ahli, réaliser ce transfert ne sera pas chose aisée. Selon les rapports, des géants européens comme Manchester United participent également à la lutte pour le joueur. Le club saoudien devra préparer une offre financière très attractive pour remporter la mise.

Parallèlement, les recruteurs d'Al-Ahli se tournent également vers l'Espagne. Le club a entamé des discussions avec le FC Barcelone concernant le transfert de Marc Casadó, pur produit de la Masia. Le jeune talent formé au sein du système barcelonais devrait enrichir techniquement le milieu de terrain de l'équipe. Ces mouvements témoignent des ambitions des Saoudiens de constituer un effectif de stars.

Ces dernières années, la Saudi Pro League est devenue un centre majeur pour attirer les stars mondiales. Des équipes comme Al-Ahli cherchent non seulement à recruter des vétérans en fin de carrière, mais aussi des joueurs en pleine force de l'âge et très demandés en Europe, à l'instar de Manu Koné. Cela contribue à l'amélioration qualitative du niveau de football dans la région.

Pour l'instant, la Roma et le FC Barcelone n'ont pas pris de décision finale concernant le départ de leurs joueurs. L'issue de ces négociations durant le mercato sera au centre de l'attention de la communauté footballistique. Si Al-Ahli parvient à recruter ces deux milieux de terrain, il ne fait aucun doute que l'équipe formera un véritable « mur de fer » au milieu de terrain.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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