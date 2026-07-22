Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a conseillé aux Ouzbeks souhaitant augmenter leurs revenus de travailler en Russie. Il a souligné que ceux qui travaillent en Russie, notamment dans les champs pétrolifères et d'autres secteurs industriels majeurs, ont la possibilité de percevoir des salaires plus élevés.

Loukachenko a noté que les Ouzbeks venant travailler en Biélorussie sont principalement employés dans la production de viande et de produits laitiers ainsi que dans des entreprises liées à l'agriculture. Selon lui, à mesure que le volume de production et la productivité du travail augmentent, les revenus des travailleurs augmenteront également.

Cette déclaration intervient après que certains Ouzbeks venus de la région d'Andijan pour travailler en Biélorussie ont exprimé leur mécontentement concernant les bas salaires et les conditions de travail. En commentant cette question, le président a souligné que le marché du travail russe offre davantage d'opportunités aux citoyens en quête de revenus élevés.