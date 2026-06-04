Vivo X500 Pro Max : Équipé d'un périscope 200 Mpx et d'un capteur Sony LOFIC

De nouveaux détails ont émergé concernant le futur flagship de Vivo, le Vivo X500 Pro Max. Le prototype d'ingénierie de l'appareil comporte trois caméras principales, centrées autour d'un capteur Sony LOFIC de 50 mégapixels de la nouvelle série LYT. Ce grand capteur de 1/1,28 pouce devrait porter la qualité d'image à un nouveau niveau. Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du système de caméra sera un module périscope de 200 mégapixels. Équipé d'un capteur agrandi de 1/1,4 pouce, ce module améliore considérablement la qualité du zoom optique et hybride, tout en assurant un niveau de détail élevé dans des conditions de faible luminosité. La configuration est complétée par un module ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Selon les spécifications techniques, le smartphone sera propulsé par une puce Dimensity série 9600 gravée en 2 nm. L'appareil disposera d'un écran plat BOE de 6,85 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Selon Digital Chat Station, cet écran est fabriqué à l'aide de la technologie LIPO.

Actuellement, le prototype du Vivo X500 Pro Max subit des tests actifs. L'annonce officielle de la série n'est pas attendue avant septembre. Pour rappel, le modèle Vivo X300 Ultra avait précédemment pris la troisième place du classement DxOMark, se classant derrière le modèle Vivo X300 Pro de l'année dernière.

L'initié Digital Chat Station avait déjà prédit avec précision les caractéristiques des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que la sortie de la puce Dimensity 9400 avant la plateforme Snapdragon 8 Elite.