Quatre caméras 50 Mpx et batterie 6500 mAh : le Motorola Edge 70 Pro+ dévoilé

Motorola a officiellement dévoilé son nouveau flagship, le smartphone Edge 70 Pro+. Cet appareil est une version améliorée du modèle Edge 70 Pro, se distinguant par un module caméra périscope, la technologie de charge sans fil et une plateforme matérielle mise à jour. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouveau smartphone est son système photo composé de quatre capteurs de 50 mégapixels. Le module principal repose sur un capteur Sony LYTIA 710 avec stabilisation optique. Le module périscope offre un zoom optique 3,5x et un zoom hybride 50x. De plus, le système inclut un ultra grand-angle avec fonction macro et une caméra frontale de 50 Mpx.

L'appareil est propulsé par le chipset MediaTek Dimensity 8500 Extreme et dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces à 144 Hz. La luminosité maximale de l'écran atteint 5200 nits. Le smartphone prend en charge l'enregistrement vidéo 4K à 60 ips et le traitement d'image par IA.

L'autonomie est assurée par une batterie de 6500 mAh compatible avec la charge filaire 90 W, sans fil 15 W et inversée. Le boîtier du Motorola Edge 70 Pro+ est protégé selon les normes IP68/IP69 et MIL-STD-810H. L'appareil fonctionne sous Android 16 avec l'interface Hello UI.