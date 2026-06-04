Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santé

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Xiaomi lance une batterie externe abordable avec affichage de l'état de santé

Xiaomi a dévoilé en Chine le nouveau modèle Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026. L'appareil est vendu au prix de 19 $ seulement. La particularité de ce gadget réside dans son système de gestion de batterie intégré, qui permet aux utilisateurs de le connecter à un ordinateur via le port USB-C pour consulter des informations détaillées sur l'état de la batterie. Ixbt.com rapporte .

Le système permet de surveiller le nombre exact de cycles de charge, les relevés de température, l'historique de charge et le niveau global de dégradation de la batterie. L'appareil est entièrement conforme à la nouvelle norme de sécurité chinoise GB 47372-2026. Selon Xiaomi, les cellules de la batterie ont passé avec succès des tests rigoureux, notamment la perforation par aiguille, la compression sous 12 kN et l'exposition à une chaleur de 135 °C pendant une heure.

La batterie externe dispose d'une configuration de ports 2C+1A : un câble USB-C intégré, un port USB-C supplémentaire et un port USB-A standard. Le câble intégré prend en charge la charge bidirectionnelle de 22,5 W. De plus, l'appareil est compatible avec les protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC et SCP, le rendant universel pour les smartphones et tablettes modernes.

Pour assurer la sécurité, l'appareil intègre un système de protection en 16 étapes contre les courts-circuits et les surtensions. La capacité de 10 000 mAh (37 Wh) est conforme aux normes internationales de l'aviation, ce qui signifie qu'elle est autorisée en bagage cabine. Le boîtier est fabriqué en polycarbonate et en plastique ABS, et il est disponible en marron clair et gris-bleu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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