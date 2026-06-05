Helion lève 465 millions de dollars pour l'énergie de fusion

La start-up américaine Helion Energy, qui travaille à la commercialisation de l'énergie de fusion, a annoncé avoir levé 465 millions de dollars de nouveaux financements. En incluant ce tour, les investissements totaux dans l'entreprise dépassent 1,5 milliard de dollars, avec une valorisation atteignant 15,5 milliards de dollars. Helion développe des technologies pour obtenir une énergie propre infinie en reproduisant les processus de fusion se produisant dans les étoiles. Ixbt.com rapporte .

Soulignant qu'elle est l'un des acteurs émergents les plus agressifs du secteur, l'entreprise prévoit de commencer la production d'électricité dans la décennie en cours. Une étape clé pour Helion est le contrat avec Microsoft, qui vise à alimenter un centre de données dans l'État de Washington d'ici 2028. Dans le cadre de cet accord, la construction de l'appareil Orion de 50 mégawatts a commencé à Malaga.

Néanmoins, l'énergie de fusion reste l'un des défis d'ingénierie les plus complexes. De nombreux experts soulignent que de nombreux problèmes techniques restent non résolus avant l'application commerciale de la technologie. De plus, la vérification indépendante de son approche est difficile en raison du faible nombre de publications scientifiques ouvertes de l'entreprise. Actuellement, Helion teste son système Polaris de 18 mètres de long et l'appareil Tiny Merge pour des tests plus rapides des principes physiques.

Le principal concurrent de Helion sur le marché est Commonwealth Fusion Systems. L'intérêt manifesté par Sam Altman est également notable. Sam Altman est un investisseur majeur de Helion et avait précédemment exploré des opportunités de collaboration entre Helion et OpenAI dans le secteur de l'énergie. La concurrence pour obtenir le premier résultat commercial dans l'énergie de fusion s'intensifie.