Cuktech CP13 : Batterie magnétique compacte et puissante avec norme Qi2

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Cuktech CP13 : Batterie magnétique compacte et puissante avec norme Qi2

Cuktech a présenté la nouvelle batterie externe CP13 d'une capacité de 10 000 mAh, dotée d'une fixation magnétique et prenant en charge la norme Qi2. L'appareil est déjà disponible sur le marché américain pour 50 dollars et est entièrement compatible avec les derniers modèles d'iPhone et les smartphones Android équipés de la technologie Qi2. Selon Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouveau modèle est la capacité de charge sans fil avec une puissance allant jusqu'à 15 W, correspondant au niveau des solutions MagSafe originales d'Apple. De plus, la charge filaire est possible via le port USB-C avec une puissance allant jusqu'à 30 W. Cela permet, par exemple, de charger un iPhone à 50 % en une demi-heure.

La batterie externe elle-même se charge via le même port avec une puissance de 30 W. Le boîtier du CP13 est recouvert d'un matériau en silicone souple pour protéger le smartphone des rayures. Il dispose également d'un support métallique intégré permettant d'utiliser l'appareil comme support pour regarder des vidéos ou pendant les appels.

L'appareil est équipé d'un écran numérique affichant avec précision le niveau de charge ainsi que d'un système spécial de contrôle de la température. Le poids total de la batterie est d'environ 220 grammes, ce qui en fait un gadget très pratique et compact pour un usage quotidien.

CuktechiPhoneQi2Batterie ExterneTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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