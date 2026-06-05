Préparation du prochain vol : Le nouveau Super Heavy et Starship aperçus ensemble pour la première fois

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Préparation du prochain vol : Le nouveau Super Heavy et Starship aperçus ensemble pour la première fois

Au spatioport de Starbase au Texas, le lanceur Super Heavy Booster 20 et le vaisseau spatial Ship 20 sont apparus ensemble pour la première fois sur une même image. Le Booster 20 a récemment quitté le complexe Mega Bay 1 et se dirige actuellement vers le site d'essai de Massey pour des tests cryogéniques. À côté, on peut voir le vaisseau Ship 20, entièrement prêt pour de nouveaux vols. Selon Ixbt.com rapporte .

Auparavant, il avait été signalé que la construction de la Gigabay, la plus grande installation de production de l'histoire de SpaceX, avançait rapidement au spatioport de Starbase. L'entreprise a également partagé les dernières images de cette structure massive. De plus, après le 12e vol réussi du système Starship, des dommages importants ont été détectés sur l'un des bâtiments du complexe de lancement, bien que la table de lancement soit restée en état presque parfait.

SpaceX a mis à jour les informations sur son programme Mars sur son site officiel et a accéléré de manière inattendue le calendrier des premières missions de fret de Starship vers la Planète Rouge. Les plans ont été avancés de 2030 à 2028. Ces fusées lanceront la prochaine génération de satellites Starlink en orbite à l'avenir, augmentant considérablement la bande passante du système.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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