Bloody GR285 : Nouveau casque gaming avec trois modes de connexion lancé

La marque Bloody a lancé son nouveau casque gaming GR285 sur le marché. La principale caractéristique de l'appareil est sa capacité à se connecter de trois manières différentes : connexion sans fil 2,4 GHz, technologie Bluetooth 5.3 et connexion filaire via une prise audio 3,5 mm traditionnelle. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le fabricant, cette multifonctionnalité assure une compatibilité totale du casque avec les PC, les ordinateurs portables, les smartphones et les consoles de jeux. Le colis comprend un récepteur USB-C et un adaptateur USB-A, offrant un confort aux utilisateurs sur diverses plateformes.

La qualité sonore est assurée par des haut-parleurs de 50 mm traités au laser. De plus, le casque est équipé d'un microphone omnidirectionnel doté d'un système de réduction du bruit. L'appareil ne pèse que 222 grammes et ses coussinets sont en microfibre respirante.

En termes d'autonomie, le Bloody GR285 dispose d'une batterie de 1050 mAh, permettant jusqu'à 45 heures d'utilisation avec une seule charge. Les boutons de contrôle du volume, de réponse aux appels et de pause musicale sont situés directement sur le boîtier de l'oreillette.

Le nouveau modèle est disponible en noir et blanc. Actuellement, ce gadget attire l'attention des passionnés de jeux vidéo grâce à son prix abordable et à ses spécifications techniques.