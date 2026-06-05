Elon Musk : La vitesse de Starlink V3 multipliée par 10, la capacité par 100

Elon Musk a révélé des détails révolutionnaires sur la nouvelle génération de satellites Starlink dont le lancement est prévu prochainement. Les nouveaux appareils Starlink V3 auront une capacité de bande passante 10 fois supérieure à celle du modèle V2, chaque satellite pouvant fournir des vitesses supérieures à 1 Tbit/s. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le milliardaire, il est prévu de lancer 10 fois plus de matériel dans l'espace qu'actuellement. Par conséquent, la capacité totale de l'ensemble du système augmentera de plus de 100 fois. De plus, l'altitude orbitale des satellites sera abaissée de 550 kilomètres à 350 kilomètres, ce qui réduira considérablement la latence du signal (ping).

Selon les lois de la physique, le temps d'aller-retour du signal sera inférieur à 5 millisecondes. Cette métrique place le service Starlink au même niveau que les réseaux Internet à fibre optique, même dans les coins les plus reculés de notre planète. Cela crée des conditions idéales pour les jeux en ligne, le streaming en 8K et le travail à distance pour les gamers.

Le premier lot d'appareils Starlink V3 devrait être lancé dans l'espace en 2026 à l'aide du lanceur Starship. Pour information, plus de 12 millions d'abonnés dans 160 pays du monde utilisent actuellement ce service.