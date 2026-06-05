Succès de Huawei : La version premium du Pura X Max devient populaire

Huawei a livré 350 000 unités de son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Pura X Max, au cours des 30 premiers jours suivant son lancement. Fait intéressant, tandis que la version standard s'est vendue à 145 200 exemplaires, la Collector’s Edition, beaucoup plus chère, a enregistré un résultat inattendu avec 198 500 unités vendues. Selon Ixbt.com rapporte .

En termes de prix, le modèle de base du Pura X Max avec 12+256 Go de stockage est évalué à 1 600 dollars, tandis que la variante 12+512 Go est estimée à environ 1 780 dollars. La Collector’s Edition est proposée à 1 920 dollars pour 16+512 Go et à 2 070 dollars pour 16+1 To. Dès le premier jour des ventes, le taux de croissance était de 215 % par rapport à la génération précédente.

Techniquement, le Huawei Pura X Max est équipé d'un écran OLED WQHD+ flexible de 7,69 pouces et d'un écran externe de 5,4 pouces. L'appareil fonctionne avec le processeur Kirin 9030 Pro, son châssis est fabriqué en matériaux composites et il dispose d'une charnière en forme de goutte d'eau et d'un verre de protection UTG.

L'autonomie du smartphone est assurée par une batterie de 5 300 mAh, qui prend en charge la charge filaire de 100 W et la charge sans fil de 80 W. Le système de caméra est basé sur la technologie XMAGE : il comprend un capteur principal de 50 Mpx, un module supplémentaire de 50 Mpx et un téléobjectif périscope. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation HarmonyOS 6.1.