Succès de Huawei : La version premium du Pura X Max devient populaire

·171·Technologie
Succès de Huawei : La version premium du Pura X Max devient populaire

Huawei a livré 350 000 unités de son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Pura X Max, au cours des 30 premiers jours suivant son lancement. Fait intéressant, tandis que la version standard s'est vendue à 145 200 exemplaires, la Collector’s Edition, beaucoup plus chère, a enregistré un résultat inattendu avec 198 500 unités vendues. Selon Ixbt.com rapporte .

En termes de prix, le modèle de base du Pura X Max avec 12+256 Go de stockage est évalué à 1 600 dollars, tandis que la variante 12+512 Go est estimée à environ 1 780 dollars. La Collector’s Edition est proposée à 1 920 dollars pour 16+512 Go et à 2 070 dollars pour 16+1 To. Dès le premier jour des ventes, le taux de croissance était de 215 % par rapport à la génération précédente.

Techniquement, le Huawei Pura X Max est équipé d'un écran OLED WQHD+ flexible de 7,69 pouces et d'un écran externe de 5,4 pouces. L'appareil fonctionne avec le processeur Kirin 9030 Pro, son châssis est fabriqué en matériaux composites et il dispose d'une charnière en forme de goutte d'eau et d'un verre de protection UTG.

L'autonomie du smartphone est assurée par une batterie de 5 300 mAh, qui prend en charge la charge filaire de 100 W et la charge sans fil de 80 W. Le système de caméra est basé sur la technologie XMAGE : il comprend un capteur principal de 50 Mpx, un module supplémentaire de 50 Mpx et un téléobjectif périscope. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation HarmonyOS 6.1.

HuaweiPura X MaxSmartphoneTechnologieHarmonyOS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesLes startups les plus intéressantes veulent sevrer les utilisateurs des smartphonesHier, 17:26Wildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueWildberries et Russ lancent une nouvelle plateforme de santé numériqueHier, 17:21La valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsLa valorisation de Supabase double en 8 mois pour atteindre 10 milliards de dollarsHier, 16:52Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Près de 70 % des utilisateurs de Steam sont passés à Windows 11Hier, 16:27Google et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxGoogle et le FBI avertissent : des hackers se font passer pour de faux employés IT dans les bureauxHier, 16:25Présentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesPrésentation d'un système laser capable de contourner la protection des iPhone et des satellitesHier, 15:52
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin