La version bêta d'One UI 9.0 est testée pour la série Samsung Galaxy S25

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La version bêta d'One UI 9.0 est testée pour la série Samsung Galaxy S25

Samsung a commencé les tests initiaux de l'interface One UI 9.0 pour ses smartphones phares — les modèles Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Une nouvelle version du micrologiciel destinée à cette série est apparue sur le serveur de mises à jour OTA de l'entreprise, ce qui indique que le travail sur la majeure mise à jour logicielle est entré dans une phase active. Selon Ixbt.com rapporte .

L'interface utilisateur One UI 9.0 a été officiellement dévoilée le mois dernier et est basée sur le système d'exploitation Android 17. Initialement, le programme bêta avait été annoncé comme ouvert pour les nouveaux appareils Galaxy S26, mais des données récentes suggèrent que l'entreprise prépare également une mise à jour pour les flagships de l'année dernière.

Pour l'instant, ce micrologiciel est destiné uniquement aux tests internes et n'est pas disponible pour un usage public. L'apparition de la nouvelle version sur le serveur ne signifie pas une publication immédiate, mais confirme que les ingénieurs de Samsung ont commencé à vérifier la stabilité du système sur les smartphones de la série S25.

Rappelons que la mise à jour One UI 9.0 devrait inclure plusieurs nouveautés, telles que des capacités d'intelligence artificielle élargies, des animations d'interface plus fluides et des systèmes de sécurité améliorés.

SamsungGalaxy S25One UI 9.0Android 17Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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