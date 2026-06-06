Reid Hoffman Quitte Le Conseil D'Administration De Microsoft Pour Son Startup Manus

·33·Technologie
Reid Hoffman Quitte Le Conseil D'Administration De Microsoft Pour Son Startup Manus

Microsoft Corporation a officiellement annoncé que Reid Hoffman quittait le conseil d'administration de l'entreprise après une décennie de service efficace. Hoffman avait rejoint le conseil en 2016, après le rachat par Microsoft de LinkedIn, le réseau qu'il a fondé, pour 26,2 milliards de dollars. Selon Techcrunch.com rapporte .

Des changements majeurs sont survenus dans le monde de la technologie pendant le mandat de Hoffman chez Microsoft. Il a notamment participé à la décision d'investir initialement 1 milliard de dollars dans le projet OpenAI en 2019. De plus, en tant que l'un des fondateurs d'OpenAI, il a quitté le conseil d'administration de ce laboratoire d'intelligence artificielle en 2023 en raison d'un conflit d'intérêts.

Hoffman a désormais annoncé son passage en "mode fondateur" (founder mode) pour se consacrer entièrement à son nouveau projet, le startup Manus. Manus est une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments qui a levé plus de 50 millions de dollars l'année dernière. Le projet est dirigé par le médecin renommé et lauréat du prix Pulitzer Siddhartha Mukherjee.

Selon Hoffman, Manus vise à atteindre le niveau "Move 37" dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à créer des technologies qui surpassent la créativité humaine en chimie. Cette technologie devrait ouvrir une nouvelle ère, notamment dans la lutte contre diverses formes de cancer.

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Nodirbek Razzokov
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