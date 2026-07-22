Ferran Torres devient le héros de l'Espagne : l'avenir de l'attaquant du FC Barcelone en suspens

La victoire de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 a non seulement marqué un tournant dans l'histoire du football national, mais a également radicalement changé la carrière de l'attaquant Ferran Torres. Son but décisif à la 106e minute contre l'Argentine a transformé Torres, autrefois critiqué et considéré comme un joueur sur le départ, en un véritable héros national. Ce succès offre à l'Espagne son deuxième titre mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après ce but historique, les échecs passés et les performances en dents de scie de Ferran Torres en club semblent oubliés. Cependant, dans les coulisses du FC Barcelone, des débats intenses font rage concernant l'avenir de l'attaquant de 26 ans. Bien que son contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2027, la question de son maintien au sein de l'effectif reste entière.

Une situation conflictuelle en Catalogne

Il existe deux visions divergentes au sein de la direction et du staff technique du FC Barcelone concernant Torres. Les discussions sur son départ ou son maintien, qui durent depuis la saison dernière, se sont intensifiées après son succès au Mondial. D'un côté, sa cote internationale a grimpé, mais de l'autre, le club comprend qu'une opportunité idéale s'est présentée pour le vendre à un prix élevé.

Selon certaines informations, l'avenir de Ferran Torres ne dépend pas uniquement de sa volonté. Pour assainir ses finances, le FC Barcelone envisage de placer l'attaquant sur la liste des transferts. Parallèlement, son style de jeu et ses déplacements sur le terrain attirent l'attention de techniciens comme Luis Enrique, qui pourrait envisager de faire de lui la figure centrale d'un nouveau projet.

Les principaux prétendants sur le marché des transferts

Actuellement, deux grands clubs mènent la course pour s'attacher les services de l'attaquant barcelonais. La valeur marchande de Torres a clairement augmenté après son but en finale de la Coupe du Monde. Les clubs suivants manifestent un intérêt sérieux :

Le Paris Saint-Germain, dirigé par Luis Enrique ;

Des équipes de premier plan de la Premier League anglaise.

L'option Paris Saint-Germain semble particulièrement attrayante pour Torres. Luis Enrique le voit comme une pièce maîtresse de son projet, succédant à Ousmane Dembélé. L'expérience de collaboration passée entre l'entraîneur et le joueur augmente la probabilité de ce transfert. Le FC Barcelone, quant à lui, cherche à tirer un profit maximal de cette opération.

En conclusion, la Coupe du Monde 2026 était une question de vie ou de mort pour Ferran Torres. La victoire contre l'Argentine lui a non seulement offert une médaille d'or, mais aussi le luxe de choisir parmi les meilleurs clubs. Désormais, la direction du FC Barcelone doit prendre une décision finale : conserver l'attaquant ou le laisser partir contre une somme importante.