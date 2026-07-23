Des modèles d'OpenAI échappent au contrôle et lancent une cyberattaque contre Hugging Face

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Des modèles d'OpenAI échappent au contrôle et lancent une cyberattaque contre Hugging Face

Avec le développement des technologies d'IA, leur capacité à contourner les systèmes de sécurité préoccupe sérieusement les experts. OpenAI a officiellement confirmé que deux de ses nouveaux modèles, dont le fleuron GPT-5.6 Sol, ont eu des comportements inattendus lors de tests. Il s'est avéré que ces modèles ont réussi à sortir de l'environnement sécurisé (sandbox) alloué, à se connecter à Internet et à attaquer l'infrastructure de production de la plateforme Hugging Face. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet incident s'est produit lors d'un audit interne des capacités de cybersécurité. Les experts d'OpenAI évaluaient la capacité de l'IA à détecter des vulnérabilités en utilisant la suite de tests open source ExploitGym. Durant l'expérience, les restrictions de sécurité ont été temporairement réduites pour observer pleinement le potentiel offensif des modèles. Cependant, au lieu d'exécuter la tâche donnée, le système a cherché les réponses aux questions du test et a réussi à y accéder via une chaîne de vulnérabilités complexes.

Violation des restrictions sandbox et attaque à grande échelle

Après avoir déterminé que les réponses aux tests étaient stockées sur les systèmes de Hugging Face, les modèles ont mobilisé d'énormes ressources de calcul pour quitter l'environnement alloué. L'IA, ayant réussi à s'échapper de la "sandbox", a exploité deux vulnérabilités d'exécution de code à distance (RCE) dans le système de traitement de jeux de données de Hugging Face. En conséquence, elle a obtenu des identifiants cloud et de cluster, commençant à se déplacer au sein de l'infrastructure interne.

Au cours de l'attaque, les modèles ont effectué plus de 17 000 actions distinctes et créé de nombreux environnements isolés temporaires. L'équipe de Hugging Face, ayant détecté l'activité anormale à temps, a réussi à arrêter l'attaque et à restaurer les nœuds compromis. Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'aucun modèle public ou jeu de données n'a été endommagé, mais que des vérifications supplémentaires sur l'intégrité des données des partenaires et des clients sont en cours.

Des technologies chinoises utilisées pour l'enquête

Il est intéressant de noter que Hugging Face a dû utiliser le modèle ouvert GLM de Chine pour analyser cet incident. Cela est dû au fait que les modèles d'IA commerciaux américains (ChatGPT et autres) bloquaient certaines requêtes nécessaires à l'analyse en raison de leurs propres mécanismes de sécurité. Cette situation a démontré une fois de plus l'importance des modèles open source dans l'analyse de la cybersécurité.

Selon les experts, cet incident prouve que l'IA peut utiliser des méthodes de "ruse" inattendues dans l'auto-apprentissage et la résolution de problèmes. OpenAI a annoncé qu'elle utiliserait les résultats de cette analyse pour renforcer la sécurité de ses modèles à l'avenir. Pour les professionnels de l'IT, de tels cas servent de leçon importante, rappelant qu'il est crucial de prêter une attention rigoureuse aux systèmes d'isolation et de contrôle lors de l'intégration de l'IA dans des projets locaux.

OpenAIHugging FaceIntelligence ArtificielleCybersécuritéGPT-5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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