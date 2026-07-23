Mateus Fernandes marque un but spectaculaire pour ses débuts avec Tottenham

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Mateus Fernandes marque un but spectaculaire pour ses débuts avec Tottenham

Le club londonien de Tottenham a prouvé dès le premier match pourquoi il a dépensé 85 millions de livres sterling pour sa recrue estivale la plus chère, Mateus Fernandes. Le milieu de terrain portugais a démontré son immense talent dès sa première apparition sous le maillot de l'équipe, attirant l'attention des fans et des experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors d'un match amical à huis clos contre MK Dons au centre d'entraînement du club, Fernandes a été titularisé pour la première fois. Selon Goal.com, l'ancien joueur de West Ham a inscrit l'unique but décisif de la rencontre. Il a trompé le gardien adverse d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, offrant une victoire 1-0 à son équipe.

Des débuts et un but inoubliable

Ce but est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Après avoir reçu le ballon, Fernandes a décoché une frappe puissante de longue distance qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets. Le gardien n'a rien pu faire. Dans une interview après le match, le joueur de 22 ans a souligné qu'il s'agissait du plus beau but de sa carrière.

« C'était incroyable, n'est-ce pas ? C'est mon but préféré de ma carrière. J'en avais marqué un similaire la saison dernière, mais celui-ci est tout à fait différent. Je sais que je dois tenter davantage ma chance de l'extérieur de la surface, j'en suis capable », a confié Mateus Fernandes.

Concurrence sur le marché des transferts et nouvel effectif

Il est intéressant de noter que Manchester United était également en lice pour recruter le joueur. Cependant, les « Red Devils » n'ont pas accepté de payer les 85 millions de livres sterling, proposant 70 millions plus des bonus. Tottenham a pris le risque et a immédiatement versé la somme demandée. Pour l'instant, cette décision semble porter ses fruits.

Après une saison décevante, Tottenham a entrepris une refonte totale de son effectif. Rappelons que l'équipe a terminé le championnat à la 17e place l'année dernière, évitant de justesse la relégation. Le club, dirigé par Roberto De Zerbi, a recruté cet été les joueurs suivants :

  • Jan Paul van Hecke
  • Andy Robertson
  • Martin Dúbravka
  • Marcos Senesi
  • Sandro Tonali
Cette vaste campagne de transferts témoigne des ambitions sérieuses de la direction du club. Pour la nouvelle saison, Tottenham vise non seulement à remonter dans le haut du tableau, mais aussi à se qualifier pour les compétitions européennes. L'adaptation rapide de talents comme Mateus Fernandes sera sans aucun doute un facteur clé dans cette quête.

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Jahongir Tursunov
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