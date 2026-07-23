Mateus Fernandes marque un but spectaculaire pour ses débuts avec Tottenham

Le club londonien de Tottenham a prouvé dès le premier match pourquoi il a dépensé 85 millions de livres sterling pour sa recrue estivale la plus chère, Mateus Fernandes. Le milieu de terrain portugais a démontré son immense talent dès sa première apparition sous le maillot de l'équipe, attirant l'attention des fans et des experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors d'un match amical à huis clos contre MK Dons au centre d'entraînement du club, Fernandes a été titularisé pour la première fois. Selon Goal.com, l'ancien joueur de West Ham a inscrit l'unique but décisif de la rencontre. Il a trompé le gardien adverse d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, offrant une victoire 1-0 à son équipe.

Des débuts et un but inoubliable

Ce but est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Après avoir reçu le ballon, Fernandes a décoché une frappe puissante de longue distance qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets. Le gardien n'a rien pu faire. Dans une interview après le match, le joueur de 22 ans a souligné qu'il s'agissait du plus beau but de sa carrière.

« C'était incroyable, n'est-ce pas ? C'est mon but préféré de ma carrière. J'en avais marqué un similaire la saison dernière, mais celui-ci est tout à fait différent. Je sais que je dois tenter davantage ma chance de l'extérieur de la surface, j'en suis capable », a confié Mateus Fernandes.

Concurrence sur le marché des transferts et nouvel effectif

Il est intéressant de noter que Manchester United était également en lice pour recruter le joueur. Cependant, les « Red Devils » n'ont pas accepté de payer les 85 millions de livres sterling, proposant 70 millions plus des bonus. Tottenham a pris le risque et a immédiatement versé la somme demandée. Pour l'instant, cette décision semble porter ses fruits.

Après une saison décevante, Tottenham a entrepris une refonte totale de son effectif. Rappelons que l'équipe a terminé le championnat à la 17e place l'année dernière, évitant de justesse la relégation. Le club, dirigé par Roberto De Zerbi, a recruté cet été les joueurs suivants :

Jan Paul van Hecke

Andy Robertson

Martin Dúbravka

Marcos Senesi

Sandro Tonali

Cette vaste campagne de transferts témoigne des ambitions sérieuses de la direction du club. Pour la nouvelle saison, Tottenham vise non seulement à remonter dans le haut du tableau, mais aussi à se qualifier pour les compétitions européennes. L'adaptation rapide de talents comme Mateus Fernandes sera sans aucun doute un facteur clé dans cette quête.