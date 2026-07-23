Tesla retarde ses nouveaux projets : pause dans la production de Cybercab et Semi

Tesla, dirigée par Elon Musk, a été contrainte de reporter à 2026 ses plans de production à grande échelle pour ses produits les plus attendus : le robotaxi Cybercab, le camion Tesla Semi et les systèmes de stockage d'énergie Megapack 3. Le rapport du deuxième trimestre de l'entreprise indique que les délais de production de masse (volume production) de ces projets ont été modifiés. Cette situation survient alors que le bénéfice net de l'entreprise diminue et que les coûts augmentent considérablement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, Tesla concentre actuellement ses efforts sur l'augmentation de la production des cellules de batterie 4680. Ces batteries sont cruciales pour le succès des projets Cybercab et Tesla Semi. De plus, l'entreprise semble s'être légèrement écartée de ses plans initiaux concernant son robot humanoïde Optimus — les mentions relatives à la production à grande échelle du robot ont été supprimées du rapport.

Augmentation des coûts et situation financière

Tesla est en train de passer du statut de constructeur de véhicules électriques à celui d'entreprise spécialisée dans l'AI et la robotique. Cette transformation nécessite des investissements massifs. Au deuxième trimestre, les dépenses d'investissement de l'entreprise ont plus que doublé, tandis que le bénéfice net a chuté de 5 % par rapport à la même période de l'année dernière, s'établissant à 1,1 milliard de dollars. Le directeur financier de l'entreprise, Vaibhav Taneja, a averti que les flux de trésorerie pourraient rester négatifs jusqu'à la fin de l'année.

Néanmoins, Tesla a affiché des résultats positifs en termes de chiffre d'affaires global. Au deuxième trimestre, les revenus ont atteint 28,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 26 % par rapport aux 22,5 milliards de dollars de l'année précédente. La majeure partie des revenus provient de la vente et du leasing de véhicules électriques, avec des indicateurs en nette amélioration dans ce secteur.

Croissance sur le marché mondial et perspectives

Tesla a livré plus de 480 000 véhicules entre avril et juin, soit 120 000 unités de plus qu'au premier trimestre. Cette croissance est principalement due aux marchés internationaux hors États-Unis. Le rapport de l'entreprise indique des records de ventes dans les pays suivants :

Corée du Sud et Australie ;

Portugal et Slovénie ;

Thaïlande, Philippines et Taïwan ;

Colombie et Chili.

La direction de Tesla continue de moderniser ses lignes de production pour les nouveaux produits. Par exemple, l'assemblage des prototypes de Cybercab a commencé dans l'usine d'Austin (Texas), mais il faudra encore du temps pour les faire sortir des chaînes de montage en masse. Bien que les raisons des retards concernant les systèmes Megapack et les robots Optimus n'aient pas été divulguées, les analystes les expliquent par des complexités technologiques et la réallocation des ressources vers l'AI.

En conclusion, Tesla investit massivement dans ses futurs produits, mais les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les changements stratégiques retardent la mise sur le marché des projets clés. Pour les consommateurs, la popularisation des modèles Tesla et la stabilité des prix dépendront directement de ces volumes de production mondiaux.