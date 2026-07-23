Les États-Unis accusent la société chinoise Moonshot de vol de propriété intellectuelle et menacent de sanctions

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Les États-Unis accusent la société chinoise Moonshot de vol de propriété intellectuelle et menacent de sanctions

Le département du Trésor des États-Unis a averti que des mesures strictes pourraient être prises à l'encontre de Moonshot, l'une des principales startups chinoises dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI). L'administration de Washington accuse l'entreprise chinoise de "distiller" illégalement (entraîner par copie) le modèle Fable appartenant au laboratoire américain Anthropic. Cette situation témoigne d'une nouvelle étape dans la guerre froide technologique entre les deux pays. Selon Techcrunch.com rapporte cette information.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré sur sa page de la plateforme X : "Les logiciels open source ne sont pas une autorisation pour voler la propriété intellectuelle américaine". Selon lui, si les entreprises chinoises sont reconnues coupables de vol à l'échelle industrielle, elles seront inscrites sur la liste noire des États-Unis (Entity List) et feront l'objet de sanctions sévères. Le média TechCrunch indique que cette controverse a été déclenchée par les accusations des responsables de la Maison Blanche.

Distillation de modèles et vol technologique

La distillation de modèles est une méthode consistant à entraîner un modèle d'AI plus petit et plus efficace sur la base des résultats d'un modèle plus grand et plus intelligent. Bien que cette méthode soit largement utilisée dans le monde technologique pour l'optimisation, les autorités américaines estiment que Moonshot l'a fait sans autorisation et en violation des droits de propriété intellectuelle. En particulier, le nouveau modèle Kimi K3 présenté par Moonshot est soupçonné d'avoir approprié les avancées du modèle Fable d'Anthropic.

En outre, Michael Kratsios, responsable des sciences et technologies à la Maison Blanche, a accusé Moonshot de contourner les contrôles à l'exportation. Selon les informations, l'entreprise aurait eu accès aux serveurs GB300 de pointe de la société NVIDIA via la Thaïlande. Pourtant, la vente de ces puces de la génération Blackwell de NVIDIA aux entreprises chinoises est interdite par la législation américaine.

Débats à Washington et conséquences

Ce conflit a durci la position des cercles politiques américains vis-à-vis des modèles open source chinois. Des experts comme Dean Ball, responsable de la stratégie future chez OpenAI, soulignent que pour maintenir la supériorité technologique américaine et assurer la sécurité nationale, il est nécessaire de limiter, voire d'interdire totalement, l'utilisation de modèles à poids ouverts développés en Chine.

Parallèlement, certains experts indépendants doutent que le modèle Kimi K3 de Moonshot ait été créé en si peu de temps uniquement par distillation. En effet, le modèle Fable a été rendu public en juillet de cette année, et le K3 a été annoncé peu de temps après. Si les modèles chinois parviennent réellement à rivaliser avec les développements américains les plus avancés, cela pourrait mettre en péril les modèles économiques des laboratoires d'AI américains, qui nécessitent des milliards de dollars d'investissement.

Bien que Moonshot et le département du Trésor américain n'aient pas encore répondu en détail aux demandes officielles, l'escalade de la situation devrait entraîner de nouvelles restrictions et barrières commerciales sur le marché technologique mondial. Ce processus est également important pour les spécialistes ouzbeks, car les restrictions mondiales dans le domaine de l'AI pourraient affecter à l'avenir les possibilités d'utilisation des technologies open source.

États-UnisChineIntelligence ArtificielleMoonshotSanctions
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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