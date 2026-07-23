Le Pentagone augmente le budget de son programme de vols spatiaux à 17 milliards de dollars

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Le Pentagone augmente le budget de son programme de vols spatiaux à 17 milliards de dollars

Le ministère de la Défense des États-Unis a décidé d'augmenter considérablement le financement du programme de lancement spatial de sécurité nationale (NSSL). Selon les dernières données, le budget global du programme a été porté à 17 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,4 milliards de dollars. Cela représente près du triple du montant précédent de 5,6 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette expansion financière servira à renforcer la supériorité stratégique des États-Unis dans l'espace et à accélérer le processus de mise en orbite de satellites à usage militaire. Selon Ixbt.com, les fonds supplémentaires devraient être répartis entre 7 entreprises privées sélectionnées dans le cadre du programme. Cette mesure confirme une fois de plus la dépendance croissante du Pentagone envers le secteur privé pour le développement de l'infrastructure spatiale.

Le rôle du secteur privé dans l'industrie militaire

L'expansion du programme NSSL ne signifie pas seulement une allocation de fonds, mais marque une nouvelle étape dans l'utilisation des systèmes commerciaux privés au sein du système de défense américain. Actuellement, le Pentagone s'appuie sur les solutions innovantes d'entreprises privées pour façonner ses capacités de défense spatiale, renforçant ainsi la coopération entre l'État et le secteur privé.

Dans le contexte de ces investissements massifs, d'autres projets plus modestes mais stratégiques sont également activement soutenus. Par exemple, la startup Pulse Space, qui développe des systèmes de transfert d'énergie par laser entre satellites en orbite, a obtenu un contrat de 40 millions de dollars de l'US Space Force. De même, la société Beyond Reach Labs, qui crée des équipements de déploiement de grands panneaux solaires pour satellites, a levé 10 millions de dollars.

Nouveaux acteurs et opportunités sur le marché spatial

Le gouvernement américain ne néglige pas non plus les recherches suborbitales. La société Spinifex Space a notamment annoncé qu'elle proposerait un cycle complet de services pour les vols suborbitaux. Ces services incluent l'organisation de missions, l'utilisation de sites de lancement privés et l'infrastructure pour tester de nouvelles technologies.

À l'ère des technologies modernes, l'espace est devenu une partie intégrante non seulement de la recherche scientifique, mais aussi de la sécurité mondiale. Cette décision du Pentagone montre que la course à l'espace prend un nouvel élan sur la scène internationale. Ces processus sont également pertinents pour les experts, car l'expansion du marché spatial mondial influencera directement le prix et la qualité des services de communication par satellite et de télédétection à l'avenir.

En conclusion, le ministère de la Défense des États-Unis considère l'espace comme un futur théâtre de conflits potentiels et vise à maximiser la collaboration avec les entreprises commerciales. Ce nouveau plafond de 17 milliards de dollars entraînera une augmentation spectaculaire du nombre d'appareils militaires mis en orbite dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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