Sberbank dévoile son premier terminal de paiement alimenté par l'IA

Sberbank a présenté un nouveau terminal de paiement nommé NEO, équipé d'intelligence artificielle, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'entreprise le présente comme le premier terminal IA au monde.

L'appareil au design futuriste s'adapte automatiquement à l'utilisateur. Le terminal accepte les paiements par carte bancaire, smartphone, code QR et reconnaissance faciale.

La fonction « Payer avec un sourire » utilise la cartographie 3D, un système d'éclairage adaptatif et des algorithmes d'intelligence artificielle dans le terminal.

Selon Sberbank, NEO peut identifier avec précision les clients même dans des conditions d'éclairage complexes. Les experts affirment que ces technologies pourraient élargir les paiements sans carte ni téléphone à l'avenir.