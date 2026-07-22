Chelsea propose 64 millions de livres sterling pour la star de Bournemouth, Alex Scott

Le club londonien Chelsea intensifie son activité sur le marché des transferts estival et Bournemouth a envoyé une offre officielle pour recruter le milieu de terrain Alex Scott. Selon la BBC, les « Blues » sont prêts à débourser 64 millions de livres sterling pour le talentueux joueur de 22 ans. Ce transfert s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du milieu de terrain dirigé par le nouvel entraîneur Xabi Alonso, rapporte Goal.com.

La situation s'est tendue après que le joueur a refusé de prolonger son contrat actuel avec son club. Selon certaines informations, le joueur a rejeté une nouvelle offre sur la table au cours des deux derniers mois. Il lui reste deux ans de contrat avec les « Cherries » et l'incertitude entourant son avenir pousse des clubs de haut niveau comme Chelsea à passer à l'action.

Le refus catégorique de Bournemouth

Bien que le montant proposé soit substantiel,a rejetéLes dirigeants du club considèrent Scott comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe et ne veulent pas le laisser partir facilement. Les propriétaires du Vitality Stadium ont même averti les représentants de Stamford Bridge qu'aucune offre future ne serait acceptée.

Sur le plan économique, Bournemouth n'est pas contraint de vendre sa star actuellement. L'équipe a réalisé une saison réussie et s'est qualifiée pour la Ligue Europa. De plus, les revenus générés par les ventes de joueurs comme Dean Huijsen, Milos Kerkez et Illia Zabarnyi lors des précédentes fenêtres de transfert ont stabilisé le budget du club.

Concurrence et progression du joueur

Dans la lutte pour Alex Scott, il n'y a pas quemais aussi d'autres géants de la Premier League. Selon Goal.com, le développement du joueur est suivi de près par des clubs commeetCela signifie que la bataille s'intensifiera avant la fermeture du mercato estival.

L'ascension de Scott dans le football professionnel a été fulgurante. Il a rejoint Bournemouthen 2023 en provenance de Bristol City pour 25 millions de livres sterling. À l'époque, il avait été élu meilleur jeune joueur du Championship. Depuis, il a disputé 89 matchs, marqué 6 buts et est devenu le moteur offensif de l'équipe.

Ce transfert suscite également un grand intérêt car la politique de rajeunissement de l'effectif de Chelseaet l'arrivée de Xabi Alonso pourraient transformer le style de jeu de l'équipe. Si le transfert se concrétise, Scott deviendra l'un des jeunes milieux de terrain les plus chers de la Premier League.