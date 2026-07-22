Chelsea propose 64 millions de livres sterling pour la star de Bournemouth, Alex Scott

·35·Sport
Chelsea propose 64 millions de livres sterling pour la star de Bournemouth, Alex Scott

Le club londonien Chelsea intensifie son activité sur le marché des transferts estival et Bournemouth a envoyé une offre officielle pour recruter le milieu de terrain Alex Scott. Selon la BBC, les « Blues » sont prêts à débourser 64 millions de livres sterling pour le talentueux joueur de 22 ans. Ce transfert s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du milieu de terrain dirigé par le nouvel entraîneur Xabi Alonso, rapporte Goal.com.

La situation s'est tendue après que le joueur a refusé de prolonger son contrat actuel avec son club. Selon certaines informations, le joueur a rejeté une nouvelle offre sur la table au cours des deux derniers mois. Il lui reste deux ans de contrat avec les « Cherries » et l'incertitude entourant son avenir pousse des clubs de haut niveau comme Chelsea à passer à l'action.

Le refus catégorique de Bournemouth

Bien que le montant proposé soit substantiel, Bournemouth a rejeté la première approche de Chelsea.Les dirigeants du club considèrent Scott comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe et ne veulent pas le laisser partir facilement. Les propriétaires du Vitality Stadium ont même averti les représentants de Stamford Bridge qu'aucune offre future ne serait acceptée.

Sur le plan économique, Bournemouth n'est pas contraint de vendre sa star actuellement. L'équipe a réalisé une saison réussie et s'est qualifiée pour la Ligue Europa. De plus, les revenus générés par les ventes de joueurs comme Dean Huijsen, Milos Kerkez et Illia Zabarnyi lors des précédentes fenêtres de transfert ont stabilisé le budget du club.

Concurrence et progression du joueur

Dans la lutte pour Alex Scott, il n'y a pas que Chelsea, mais aussi d'autres géants de la Premier League. Selon Goal.com, le développement du joueur est suivi de près par des clubs comme Arsenal, Manchester United, Tottenham et Manchester City. Cela signifie que la bataille s'intensifiera avant la fermeture du mercato estival.

L'ascension de Scott dans le football professionnel a été fulgurante. Il a rejoint Bournemouthen 2023 en provenance de Bristol City pour 25 millions de livres sterling. À l'époque, il avait été élu meilleur jeune joueur du Championship. Depuis, il a disputé 89 matchs, marqué 6 buts et est devenu le moteur offensif de l'équipe.

Ce transfert suscite également un grand intérêt car la politique de rajeunissement de l'effectif de Chelseaet l'arrivée de Xabi Alonso pourraient transformer le style de jeu de l'équipe. Si le transfert se concrétise, Scott deviendra l'un des jeunes milieux de terrain les plus chers de la Premier League.

ChelseaBournemouthAlex ScottTransfertsPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceLionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceAujourd'hui, 02:36Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsTottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsAujourd'hui, 02:19Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationConflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationAujourd'hui, 01:58La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosLa bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosAujourd'hui, 01:55Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleJour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleAujourd'hui, 00:12Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertDarwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertHier, 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026