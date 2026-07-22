Pourquoi le transfert de Raphinha à Al-Hilal a-t-il échoué ? Les secrets de l'accord pour Summerville

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Pourquoi le transfert de Raphinha à Al-Hilal a-t-il échoué ? Les secrets de l'accord pour Summerville

Le club saoudien d'Al-Hilal a réalisé un coup inattendu lors du mercato estival en signant l'ailier de West Ham, Crysencio Summerville. Il a été révélé que ce transfert, conclu pour environ 80 millions d'euros, cachait des négociations complexes et des rebondissements inattendus avec le FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le journaliste Mohammed Al-Bukairy, proche du monde du football saoudien, a révélé sur son compte X pourquoi Al-Hilal a abandonné la piste de la star brésilienne Raphinha pour se concentrer sur le joueur néerlandais. Il s'avère que le plan initial était précisément de faire venir l'attaquant du FC Barcelone à Riyad.

Pourquoi les négociations avec le FC Barcelone ont-elles échoué ?

Selon les informations d'Al-Bukairy, la direction d'Al-Hilal a officiellement soumis une offre de 80 millions d'euros au FC Barcelone pour Raphinha. L'accord incluait également une demande de remise concernant Joao Cancelo, qui était alors prêté au club catalan. Cependant, les exigences inattendues du président du FC Barcelone, Joan Laporta, ont entamé la confiance entre les parties.

Le dirigeant catalan a rejeté l'offre de 80 millions d'euros et a exigé que le montant du transfert soit porté à 100 millions d'euros. Les responsables d'Al-Hilal ont qualifié cette demande de « chantage » financier et ont conclu que la forme sportive de Raphinha ne justifiait pas une telle somme. En conséquence, le club saoudien a décidé d'arrêter immédiatement les négociations.

Ainsi, les décideurs d'Al-Hilal ont rapidement cherché une alternative appropriée. C'est à ce moment-là que l'option Crysencio Summerville, 24 ans, qui brillait sous les couleurs de West Ham, est apparue. L'AS Roma était également en lice pour le joueur néerlandais, mais la rapidité d'action et la supériorité financière des Saoudiens ont scellé l'accord.

Le transfert de Crysencio Summerville est considéré comme important pour Al-Hilal, non seulement sur le plan technique, mais aussi stratégique. En recrutant un joueur jeune et prometteur, la direction du club vise à renforcer durablement sa ligne d'attaque. Ce transfert a prouvé une fois de plus que le prestige de la Saudi Pro League sur le marché mondial ne cesse de croître.

Bien que l'effectif d'Al-Hilal soit actuellement rempli de stars, l'arrivée de jeunes créateurs comme Summerville augmentera encore la concurrence interne au sein de l'équipe. Le malentendu avec le FC Barcelone restera dans l'histoire comme l'un des échecs de transfert les plus marquants du marché.

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Jahongir Tursunov
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