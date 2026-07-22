Réseau Wi-Fi gratuit de Moscou : Plus de 26 millions de connexions enregistrées depuis le début de l'année

À Moscou, capitale de la Russie, les indicateurs d'utilisation du réseau Wi-Fi public gratuit ont atteint un niveau record. Depuis le début de 2026, les utilisateurs ont effectué plus de 26 millions de connexions au réseau urbain, ce qui témoigne du potentiel numérique croissant de l'infrastructure de la ville. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données du Département des technologies de l'information de Moscou, plus de 12 millions de gigaoctets (GB) de données ont été transmis par les utilisateurs au cours de la période de référence. Cet indicateur montre que la demande de services Internet gratuits est élevée non seulement parmi les résidents locaux, mais aussi parmi les touristes. Le nombre de connexions a particulièrement augmenté pendant la saison des vacances d'été.

Zones les plus populaires et étendue du réseau

L'activité la plus élevée en matière d'utilisation du service Internet gratuit est observée dans les centres historiques et culturels de la ville. En particulier, les places Okhotny Ryad, Teatralnaya et Paveletskaya, ainsi que la zone de Kitay-gorod, sont en tête en termes de nombre de connexions. Le fait que ces lieux soient toujours fréquentés et situés au carrefour des itinéraires touristiques est considéré comme le facteur principal.

Selon le directeur adjoint du département, Dmitry Golovin, le réseau urbain ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, le nombre total de points d'accès a atteint près de 30 000. Il convient de noter qu'en 2025 seulement, 2 000 nouveaux points d'accès ont été lancés à travers Moscou.

D'un point de vue technologique, ce projet est un élément important de la création d'un environnement numérique dans les grandes métropoles. À une époque où des projets visant à fournir du Wi-Fi gratuit dans les lieux publics sont mis en œuvre dans les grandes villes d'Ouzbékistan, notamment à Tachkent, l'expérience de Moscou est remarquable en termes de couverture étendue et de stabilité.

Procédure de connexion et mesures de sécurité

Pour utiliser le système, les utilisateurs doivent suivre quelques étapes simples. Le processus de connexion au réseau gratuit de Moscou est organisé comme suit :

Sélectionner le réseau Moscow_WiFi_Free sur l'appareil ;

Passer par l'autorisation via le portail Mos ID ou par SMS ;

Confirmer l'accès à Internet.

Conformément aux exigences de la législation russe, une réinscription est requise une fois tous les trois mois afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et d'identifier leur identité. Cette mesure sert à renforcer la cybersécurité lors de l'utilisation des réseaux publics.

L'administration municipale prévoit de continuer à augmenter le nombre de points d'accès et d'améliorer encore la vitesse de transmission des données. De telles commodités numériques font partie intégrante du concept moderne de ville intelligente (Smart City) et visent à améliorer la qualité de vie de la population.