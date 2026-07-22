L'entraîneur de Liverpool met fin aux rumeurs entre Alexis Mac Allister et le Real Madrid

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a réagi aux rumeurs de transfert entourant le milieu de terrain Alexis Mac Allister. Alors que les rapports sur un éventuel départ du champion du monde argentin vers le Real Madrid se multiplient, le coach a fermement insisté sur le fait qu'il ne laisserait pas partir sa star. C'est ce que rapporte Goal.com .

Mac Allister a été l'un des meilleurs joueurs du club de la Mersey la saison dernière et il lui reste encore deux ans de contrat. Malgré cela, des informations circulaient selon lesquelles le Real Madrid s'intéressait au joueur pour renforcer son milieu de terrain. Iraola a déclaré qu'il considérait cette situation comme un processus naturel.

"Alexis a été l'un des meilleurs joueurs du club l'an dernier et a réalisé une excellente Coupe du Monde. Il est normal que d'autres clubs s'intéressent à nos meilleurs éléments, cela arrive toujours sur le marché des transferts. Mais je suis un entraîneur qui, comme tous les autres clubs, souhaite conserver ses meilleurs joueurs", a souligné Andoni Iraola.

Priorités sur le marché des transferts

Après avoir subi des pertes importantes, la direction de Liverpool réfléchit au recrutement de nouveaux joueurs. Les départs de leaders comme Mohamed Salah, Andy Robertson et Ibrahima Konaté ont laissé des vides notables dans la structure de l'équipe. Selon l'entraîneur, l'accent est actuellement mis sur l'achat d'un ailier.

Iraola n'a pas caché la nécessité de renforcer l'équipe : "Il y a des postes précis où nous avons besoin de nouveaux joueurs. Par exemple, un ailier. Nous devons absolument recruter un ailier. Mais pour les autres postes, nous prendrons des décisions en fonction de ce que le marché propose, des prix et de l'état de nos joueurs actuels."

Actuellement, Liverpool fait également face à des problèmes de blessures, ce qui influence directement la stratégie de transfert de l'entraîneur. Comme le retour de certains joueurs blessés reste incertain, la direction du club devrait rester active jusqu'à la fermeture du mercato.

Mac Allister devrait quant à lui rejoindre l'équipe prochainement après une courte pause pour entamer la préparation de la nouvelle saison. Pour les supporters de Liverpool, le maintien du milieu argentin est crucial pour les ambitions du club la saison prochaine.