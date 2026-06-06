Le fret spatial via Starship sera moins cher que le fret aérien

Elon Musk a annoncé que le coût de livraison de fret dans l'espace via la fusée Starship sera moins cher que le fret aérien à l'avenir. L'aspect révolutionnaire principal du projet Starship est qu'il sera la première fusée orbitale entièrement réutilisable au monde. Musk a souligné que les véhicules comme les voitures, les avions ou les navires sont considérés comme abordables car ils sont utilisés plusieurs fois, tandis qu'une telle capacité n'existait pas jusqu'à présent dans la technologie des fusées. Selon Ixbt.com rapporte .

Le directeur de SpaceX a déclaré que la fusée Falcon 9 a parcouru une partie de ce chemin, mais que Starship atteindra un niveau de réutilisation totale. Une fois le système pleinement opérationnel, le coût du lancement de fret en orbite dépendra uniquement du prix du carburant. Starship utilise de l'oxygène liquide et du méthane comme carburant, ce qui est nettement moins cher que le kérosène d'aviation.

Selon Elon Musk, la réutilisabilité totale du système Starship devrait être prouvée en pratique d'ici 2026. Si tous les plans sont mis en œuvre, le coût de l'accès à l'espace pourrait diminuer de 100 fois. Actuellement, le coût du lancement de 1 kg de fret en orbite avec Falcon 9 est passé de 18 500 dollars à 1 400 dollars, et Starship devrait réduire ce prix de 99 pour cent supplémentaires.

Actuellement, les unités Super Heavy Booster 20 et Ship 20 sont préparées pour le 13e vol au spatialport Starbase au Texas. De plus, les ingénieurs de SpaceX continuent d'améliorer le système Mechazilla conçu pour attraper la fusée. À l'avenir, de telles fusées lanceront la nouvelle génération de satellites Starlink en orbite, augmentant plusieurs fois la bande passante du réseau Internet mondial.