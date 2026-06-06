Le fret spatial via Starship sera moins cher que le fret aérien

·57·Technologie
Le fret spatial via Starship sera moins cher que le fret aérien

Elon Musk a annoncé que le coût de livraison de fret dans l'espace via la fusée Starship sera moins cher que le fret aérien à l'avenir. L'aspect révolutionnaire principal du projet Starship est qu'il sera la première fusée orbitale entièrement réutilisable au monde. Musk a souligné que les véhicules comme les voitures, les avions ou les navires sont considérés comme abordables car ils sont utilisés plusieurs fois, tandis qu'une telle capacité n'existait pas jusqu'à présent dans la technologie des fusées. Selon Ixbt.com rapporte .

Le directeur de SpaceX a déclaré que la fusée Falcon 9 a parcouru une partie de ce chemin, mais que Starship atteindra un niveau de réutilisation totale. Une fois le système pleinement opérationnel, le coût du lancement de fret en orbite dépendra uniquement du prix du carburant. Starship utilise de l'oxygène liquide et du méthane comme carburant, ce qui est nettement moins cher que le kérosène d'aviation.

Selon Elon Musk, la réutilisabilité totale du système Starship devrait être prouvée en pratique d'ici 2026. Si tous les plans sont mis en œuvre, le coût de l'accès à l'espace pourrait diminuer de 100 fois. Actuellement, le coût du lancement de 1 kg de fret en orbite avec Falcon 9 est passé de 18 500 dollars à 1 400 dollars, et Starship devrait réduire ce prix de 99 pour cent supplémentaires.

Actuellement, les unités Super Heavy Booster 20 et Ship 20 sont préparées pour le 13e vol au spatialport Starbase au Texas. De plus, les ingénieurs de SpaceX continuent d'améliorer le système Mechazilla conçu pour attraper la fusée. À l'avenir, de telles fusées lanceront la nouvelle génération de satellites Starlink en orbite, augmentant plusieurs fois la bande passante du réseau Internet mondial.

SpaceXStarshipElon MuskEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneLa sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneAujourd'hui, 19:23ChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireHier, 18:48Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléBoîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléHier, 18:29WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceWWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceHier, 18:24La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudLa technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudHier, 18:20Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheSriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheHier, 17:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin