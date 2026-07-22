Phil Foden prolonge avec Manchester City : Une nouvelle ère et un nouvel entraîneur

Le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, a prolongé le contrat de son joueur formé au club et l'une de ses stars principales, Phil Foden. Selon les informations publiées sur le site officiel du club, un nouveau contrat de quatre ans a été signé avec le milieu de terrain de 26 ans. Cet accord inclut également une option pour prolonger la collaboration d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2030. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Cette nouvelle de transfert met fin à toutes les rumeurs entourant le joueur. Auparavant, des rapports circulaient selon lesquels le club turc de Galatasaray prévoyait d'intégrer l'international anglais dans son effectif. Cependant, les « Citizens » ont décidé de ne pas laisser partir leur leader et lui ont proposé des conditions financières plus avantageuses.

Vers de nouveaux objectifs avec Enzo Maresca

Lors de l'interview accordée à l'occasion de la signature de son nouveau contrat, Phil Foden a également évoqué le nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca. Comme on le sait, le technicien italien a pris les commandes de Manchester City après des passages réussis à Chelsea et Leicester City. Foden et Maresca ont déjà travaillé ensemble : l'Italien était l'assistant de Pep Guardiola lors de la saison historique du triplé en 2022-2023.

« J'ai hâte de retravailler avec Enzo. Il avait fait un travail fantastique lors de la saison du triplé ; tous les joueurs le respectaient et appréciaient travailler avec lui. Son retour est très enthousiasmant pour moi. Rester chez les Citizens signifie tout pour moi, jouer pour ce club a toujours été mon rêve », a déclaré Phil Foden.

Le directeur sportif du club, Hugo Viana, a également souligné l'importance du joueur pour l'équipe. Selon lui, Foden est le meilleur exemple de l'académie, et sa créativité ainsi que son approche du jeu correspondent parfaitement à la philosophie de Manchester City. Viana a insisté sur le fait que les meilleures années du joueur sont encore à venir.

La saison dernière, Phil Foden a rencontré quelques difficultés en termes de temps de jeu et a même été écarté de la sélection anglaise dirigée par Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde. Cependant, la direction du club et le nouveau staff technique continuent de croire en son potentiel. Ce nouveau contrat devrait servir de motivation particulière pour le joueur.

Manchester City travaille actuellement au rajeunissement de son effectif et à assurer une stabilité à long terme. La présence de Foden jusqu'en 2030 est une pièce maîtresse des plans stratégiques futurs du club. Désormais, les supporters observeront comment ce joueur talentueux révélera de nouvelles facettes de son jeu sous la direction d'Enzo Maresca.