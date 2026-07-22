Roberto De Zerbi poursuit ses grandes réformes à Tottenham : le mercato n'est pas terminé

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a annoncé que l'activité du club sur le marché des transferts estival n'est pas encore terminée. Bien que le club ait déjà dépensé 237 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs, le technicien italien a l'intention de continuer à renforcer l'effectif, selon SpursPlay et Goal.com. rapporte ceci.

La saison dernière a été extrêmement difficile pour Tottenham. Le club a terminé à la 17e place de la Premier League, évitant de justesse la relégation. De Zerbi, qui a remplacé Igor Tudor en mars, a entamé une refonte radicale de l'équipe en accord avec la direction. Selon l'entraîneur, l'objectif principal n'est pas seulement de rassembler des joueurs talentueux, mais de forger une nouvelle « âme » et un esprit de vainqueur au sein de l'équipe.

Nouvelles stars et dépenses records

L'achat le plus retentissant de ce mercato est Sandro Tonali . Le club londonien pourrait débourser jusqu'à 100 millions de livres sterling, bonus compris, pour le milieu de terrain italien transféré de Newcastle United. De plus, Matheus Fernandes est arrivé de West Ham pour 85 millions de livres, et le défenseur Jan Paul van Hecke a rejoint l'équipe en provenance de Brighton pour 52 millions de livres.

Le club ne se contente pas d'achats coûteux, il attire également des agents libres expérimentés. Le gardien Martin Dubravka, l'arrière latéral Andy Robertson et le défenseur central Marcos Senesi devraient renforcer la défense. De Zerbi a souligné que ces changements marquent le début d'une nouvelle page dans l'histoire du club.

Dégraissage de l'effectif et projets d'avenir

Parallèlement aux arrivées, le club renfloue ses caisses en vendant plusieurs jeunes joueurs. Will Lankshear et Luka Vuskovic ont notamment rejoint Middlesbrough et Brighton pour un total de 70 millions de livres sterling. Cela permet à Tottenham de réaliser de nouveaux transferts tout en respectant les règles du fair-play financier.

Roberto De Zerbi exige de ses joueurs un professionnalisme total, tant sur le terrain que dans leur vie privée. Selon lui, être un joueur de Tottenham est une responsabilité de 24 heures. L'entraîneur a laissé entendre qu'il y aurait encore de nouveaux accords et des départs avant la fermeture du mercato. Les Londoniens visent à devenir une équipe compétitive pour le haut du tableau la saison prochaine, plutôt qu'un simple outsider.