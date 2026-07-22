Pourquoi les filles abandonnent-elles le sport ? Une « Grande Sœur » trouve la solution

Les membres du projet « Grande Sœur » se réunissent chaque semaine après l'école à Eastleigh.

Au Royaume-Uni, le projet « Grande Sœur », visant à maintenir les adolescentes dans le sport, produit des résultats plus importants que prévu. Des séances réservées aux filles, un environnement serein et le soutien de jeunes coachs leur permettent de se sentir libres et de retrouver le goût du sport.

Selon des études, 43 % des filles qui se considéraient comme sportives perdent leur intérêt pour l'activité physique à l'adolescence. Le projet tente de changercette tendance inquiétante.

Pourquoi les filles abandonnent-elles les entraînements ?

Une étude menée par l'organisation caritative « Women in Sport » a identifié plusieurs facteurs expliquant pourquoi les filles s'éloignent du sport.

L'un des problèmes les plus cités est le sentiment d'être constamment jugées par les autres. Certaines adolescentes pensent ne pas être assez fortes, agiles ou avoir une apparence adéquate.

Lors des séances mixtes, certaines filles craignent de faire des erreurs, d'être moquées ou de se comparer aux garçons. Résultat : au lieu de tenter leur chance, elles abandonnent complètement le sport.

Un environnement sûr réservé aux filles

Dans le programme « Grande Sœur », les filles de 9 à 15 ans sont encouragées à essayer divers sports. Les entraînements incluent le basket, le football, le fitness et des exercices en salle de sport.

L'un des centres les plus actifs du projet est situé au Places Leisure Center à Eastleigh, dans le comté de Hampshire.

Ici, les filles se retrouvent chaque semaine après l'école. Aucune performance immédiate n'est exigée. L'accent est mis sur le plaisir du mouvement, la création de liens d'amitié et le renforcement de la confiance en soi.

Poppy, 11 ans, qualifie les séances du programme de « amusantes ».

« Je me fais des amies et je deviens physiquement plus forte », a-t-elle déclaré.

« Les filles aussi peuvent tout faire »

Holly, 14 ans, estime qu'un environnement exclusivement féminin procure un sentiment de soutien particulier.

« Les garçons pensent souvent qu'ils sont meilleurs en tout, surtout dans le sport. Cette séance montre que les filles peuvent faire exactement les mêmes choses qu'eux », a-t-elle ajouté.

Selon Holly, la présence uniquement de filles les encourage à bouger plus librement et à tester leurs limites.

Ici, la participation est plus importante que le résultat, et le soutien mutuel prime sur la compétition.

Plus qu'une coach, une « grande sœur » de confiance

Taliya Brooks, 21 ans, agit en tant qu'instructrice et ambassadrice du projet. Son rôle ne se limite pas à montrer les exercices.

Taliya cherche à être une « grande sœur » de confiance pour les filles, en soutenant leur bien-être physique et mental.

« Elles peuvent me faire confiance. Si elles ont un problème, elles peuvent venir parler de l'école, de leurs règles ou d'autres soucis », a-t-elle confié.

Brooks souligne qu'en présence de garçons, certaines filles se retiennent et renoncent à faire les exercices. Dans un environnement réservé aux filles, elles se sentent libres et essaient de nouveaux mouvements sans crainte.

Résultat : 60 % des filles apprécient davantage le sport

Initialement financé par une subvention gouvernementale, le projet est désormais mis en œuvre en partenariat avec Places Leisure dans plus de 80 centres au Royaume-Uni.

Certaines participantes bénéficient d'un accès gratuit à la salle de sport. Pour d'autres, des tarifs préférentiels sont proposés.

Rachel Williams, représentante de « Women in Sport », indique que 60 % des filles ayant participé au programme ont déclaré apprécier le sport davantage qu'auparavant.

Le projet ne se contente pas d'augmenter l'activité physique, il a également un impact positif sur le bonheur, la résilience et la volonté des filles à essayer de nouvelles choses.

La leçon la plus importante : ne pas craindre le regard des autres

Taliya Brooks a remarqué qu'après les séances, les filles deviennent de plus en plus confiantes et sereines.

Elle explique aux filles qui ont l'impression que tout le monde les regarde à la salle de sport une pensée simple mais efficace :

« En réalité, personne ne vous regarde. Les gens se regardent dans le miroir. »

Poppy a résumé la plus grande leçon apprise dans le programme en une phrase :

« Ne pense pas à l'avis des autres, pense juste à être toi-même. »

L'expérience « Grande Sœur » montre que pour garder les filles dans le sport, un environnement sûr, la confiance et des personnes compréhensives sont plus importants que des équipements coûteux.