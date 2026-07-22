NVIDIA tire les leçons des critiques des joueurs : la technologie DLSS 5 a été entièrement repensée

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NVIDIA tire les leçons des critiques des joueurs : la technologie DLSS 5 a été entièrement repensée

Le leader du marché des processeurs graphiques, NVIDIA, a dévoilé de nouveaux détails sur sa prochaine innovation révolutionnaire : la technologie DLSS 5. Selon les informations présentées lors de la conférence Siggraph 2026, l'entreprise a décidé de modifier radicalement le concept de la technologie suite aux vives critiques de la communauté des joueurs. Dans les premières annonces, l'intervention excessive de l'AI dans le style visuel des jeux avait suscité de nombreuses objections. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, la première version du projet DLSS 5 avait été tournée en dérision par les joueurs et les développeurs, qualifiée de « filtre beauté pour les jeux ». Les critiques craignaient que l'AI générative ne dénature les scènes de jeu et ne porte atteinte à la vision artistique des auteurs. Dans cette version mise à jour, NVIDIA a relégué l'AI au second plan, se concentrant sur la préservation du style visuel original du jeu.

Nouvelle architecture et paramètres flexibles

Une architecture de traitement d'image en trois étapes a été choisie comme base de la technologie DLSS 5. Désormais, les créateurs de jeux pourront définir indépendamment dans quelle mesure l'AI doit « améliorer » l'image. Plus important encore, la possibilité d'appliquer ces paramètres à des objets spécifiques a été introduite.

  • Laisser les protagonistes et les personnages importants sans traitement supplémentaire ;
  • Améliorer uniquement l'environnement et les éléments d'arrière-plan à l'aide de l'AI ;
  • Appliquer des modèles distincts pour différentes parties de l'image ;
  • Changer les modèles de traitement instantanément sans latence (input lag).
Les ingénieurs de NVIDIA soulignent que le système de mise à l'échelle (scaling) traditionnel a été conservé. Comme dans les versions précédentes, le système restaure une image basse résolution en ajustant la géométrie, l'éclairage et les ombres. L'AI générative n'intervient qu'à l'étape finale pour lisser l'image prête. Il n'est pas encore certain si les utilisateurs pourront désactiver complètement cette couche.

Performances et exigences techniques

Les premières démonstrations du DLSS 5, effectuées sur des systèmes équipés de deux cartes graphiques GeForce RTX 5090, avaient suscité des inquiétudes. Cependant, l'entreprise a annoncé que la nouvelle version fonctionnerait sans problème sur un seul processeur graphique. Grâce à l'optimisation du modèle d'AI, la consommation de mémoire vidéo (VRAM) a été considérablement réduite.

L'une des principales avancées de cette technologie est la capacité de traiter des images en résolution 4K en temps réel. Chaque image est analysée individuellement pour éviter toute latence dans les commandes. Cette méthode, contrairement aux modèles basés sur l'analyse multi-images, assure la fluidité du gameplay.

La question de savoir si le DLSS 5 sera exclusif aux cartes graphiques Blackwell de nouvelle génération (série GeForce RTX 50) ou s'il fonctionnera également sur les anciens modèles GeForce RTX reste ouverte. NVIDIA qualifie cette technologie de nouvelle étape dans l'évolution de la mise à l'échelle d'image. Le projet devrait être finalisé et présenté au public au troisième trimestre 2026.

NVIDIADLSS 5GeForce RTXIntelligence ArtificielleGaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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