Géant cosmique : Le propulseur de fusée Super Heavy Booster B20 sous un nouvel angle

Les photographes de RGV Aerial Photography ont capturé le propulseur Super Heavy Booster B20 de 70 mètres depuis une vue aérienne sur le site d'essai Massey's à Starbase (Texas). Cette immense structure en acier inoxydable subit actuellement des tests cryogéniques. Pendant le processus, les réservoirs sont remplis d'azote liquide et d'oxygène ultra-froids pour vérifier leur résistance aux températures et pressions extrêmes. Selon Ixbt.com rapporte .

SpaceX se prépare activement pour le 13e vol d'essai du système Starship. Cette étape est cruciale avant l'installation des moteurs Raptor 3 et la réalisation de tests de mise à feu statique. Des tests cryogéniques réussis confirment la capacité du propulseur à résister aux conditions de vol réelles avec du méthane et de l'oxygène.

De plus, SpaceX continue d'améliorer le système Mechazilla sur les tours de lancement du spatioport de Starbase, en particulier les gigantesques « baguettes » mécaniques (chopsticks). Ces fusées mettront en orbite des satellites Starlink de nouvelle génération, permettant d'augmenter considérablement la bande passante du réseau.

Début cette année, Elon Musk a annoncé que SpaceX prévoyait de démontrer la réutilisabilité complète du vaisseau spatial Starship cette année. Selon lui, cela constituera une avancée majeure qui réduira le coût d'accès à l'espace par 100. Alors que Falcon 9 a déjà réduit le coût de livraison d'1 kg de charge utile en orbite de 18 500 $ à 1 400 $, Starship devrait réduire ce prix de 99 % supplémentaires.