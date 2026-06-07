Solidion présente une nouvelle batterie fonctionnant à -80 °C

Solidion Technology, basée à Dallas, aux États-Unis, a dévoilé un nouveau type de batterie appelé Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB). Ce développement est principalement destiné à une utilisation dans l'espace et devrait alimenter les satellites, l'infrastructure lunaire, les missions contrôlées et les futurs centres de données d'intelligence artificielle en orbite. Selon Ixbt.com rapporte .

L'idée principale du projet Gen-ECB est de créer une batterie capable de fonctionner de manière stable dans des conditions extrêmes : dans le vide, avec des changements brusques de température, sous l'effet des radiations et lors de fortes vibrations pendant les lancements de fusées. Les nouvelles batteries sont développées à base de cellules lithium-métal et de matériaux en graphène.

Le graphène aide à mieux gérer le régime thermique du système et à maintenir la stabilité dans des environnements complexes grâce à sa haute conductivité thermique et sa résistance aux radiations. Selon les spécifications techniques divulguées, la batterie peut fonctionner efficacement dans une plage de températures allant de -80 °C à +60 °C.

Solidion travaille actuellement sur des modifications conçues pour des conditions encore plus difficiles de l'espace lointain. Les domaines d'application potentiels incluent les centres de données d'intelligence artificielle en orbite basse, les bases lunaires et les rovers. Parallèlement, l'entreprise développe une gamme de batteries lithium-métal et lithium-soufre avec une densité d'énergie supérieure à 380 Wh/kg.