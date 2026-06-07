Le premier « cœur » de centre de données au monde a été lancé

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Le premier « cœur » de centre de données au monde a été lancé

La première base mondiale de centre de traitement de données modulaire (CTDM) a été mise en service à Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine. Cette solution est qualifiée de « cœur » des centres d'intelligence artificielle. Elle sert de hub énergétique, permettant une construction plus rapide, moins chère et plus écologique face à la demande croissante de puissance de calcul IA. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon Mydrivers, la base mesure 53 par 41 mètres, pour une superficie totale d'environ 2 200 mètres carrés. La particularité de l'appareil réside dans sa capacité à utiliser 100 % d'énergie « verte ». Cela permet de réduire la consommation d'électricité pour les jetons de modèles d'intelligence artificielle de près de 30 % par rapport aux moyennes actuelles.

Concernant la fiabilité de l'alimentation électrique, Zhou Jun, président exécutif de Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd., a souligné que cet équipement peut fournir trois sources d'énergie indépendantes. Le système résiste aux fluctuations du réseau externe, supporte les charges de processeurs graphiques (GPU) puissants comme NVIDIA et garantit un fonctionnement sûr même en cas de panne de l'équipement.

Actuellement, cette base de centre de calcul est officiellement connectée au centre de données privé de l'entreprise. Selon les plans, cette technologie sera déployée dans de grands clusters de centres de données nationaux et dans de nombreux centres de calcul locaux au second semestre de cette année.

Centre De DonnéesIntelligence ArtificielleTechnologieÉnergieChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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