Le gouvernement américain pourrait devenir cofondateur d'OpenAI

OpenAI et l'administration du président américain Donald Trump poursuivent les négociations concernant la participation de l'État au capital du géant de l'intelligence artificielle. Selon CNBC, les discussions sur cette idée durent depuis plus d'un an. Des sources indiquent que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a proposé ce concept à la Maison-Blanche pour la première fois en 2025. Le sujet a refait surface cette semaine lors de rencontres entre Altman et les législateurs américains. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'option examinée, OpenAI pourrait céder une partie de ses actions à l'État pour former un fonds d'investissement spécial similaire à un fonds souverain. Dans des propositions politiques annoncées au printemps, l'entreprise a indiqué que ce fonds investirait dans des actifs à long terme liés au développement des technologies d'intelligence artificielle, permettant aux citoyens américains de bénéficier de la croissance économique du secteur.

L'un des scénarios envisagés prévoit la distribution d'une partie des revenus du fonds à la population. Les paramètres finaux de l'accord, y compris la part qu'OpenAI céderait et les conditions d'entrée de l'État dans le projet, n'ont pas encore été déterminés. Le président Donald Trump a indirectement confirmé l'existence de ces négociations, déclarant que diverses options sont examinées où les Américains pourraient devenir des partenaires uniques dans le développement technologique.

L'intérêt de la Maison-Blanche pour de telles initiatives est lié à sa politique de soutien aux secteurs technologiques stratégiques. Auparavant, l'administration américaine avait pris des mesures pour assurer la participation de l'État aux projets de semi-conducteurs et de technologies quantiques. Actuellement, OpenAI est l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde, avec une évaluation dépassant 850 milliards de dollars. L'entreprise envisage également une introduction en bourse (IPO) dans un avenir proche.