L'ère du lithium prend-elle fin ? CATL produit des batteries sodium-ion

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L'ère du lithium prend-elle fin ? CATL produit des batteries sodium-ion

L'entreprise chinoise CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries de traction, a officiellement annoncé le calendrier de mise sur le marché de masse des batteries sodium-ion. Selon le communiqué de l'entreprise, les premiers systèmes de stockage d'énergie stationnaires à base de sodium commenceront à être livrés aux clients en septembre 2026. D'ici la fin de l'année, CATL prévoit d'augmenter les volumes de livraison au niveau du gigawatt-heure, ce qui indique le passage de la technologie à l'échelle industrielle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Lin Xueyao, directeur technologique de la division des systèmes de stockage d'énergie de CATL, a confirmé cette information lors d'un événement sectoriel en Chine. Selon lui, l'entreprise est entièrement prête pour la production en série de cellules sodium-ion et considère 2026 comme une étape clé dans le lancement commercial de la technologie. Bien que les batteries sodium-ion aient été développées en parallèle avec les systèmes au lithium depuis les années 1970, elles sont restées secondaires pendant longtemps en raison de leur faible densité énergétique.

La situation a changé ces dernières années après que CATL a porté la technologie au niveau industriel. L'entreprise a franchi plusieurs étapes de développement : la première génération de cellules sodium-ion a été introduite en 2021, et la deuxième génération sous la marque Naxtra a été présentée en avril 2025. CATL envisage d'utiliser le sodium non seulement dans les installations de stockage stationnaires, mais aussi dans les véhicules électriques et les systèmes d'échange rapide de batteries.

Le principal avantage du sodium est son efficacité économique. Le sodium est l'un des éléments les plus abondants sur Terre et peut être extrait du sel commun ou de l'eau de mer. Cela le rend considérablement moins cher que le lithium. Les batteries sodium-ion deviennent le candidat le plus approprié pour les segments où le prix et la commodité sont plus importants que la capacité énergétique maximale.

La principale orientation de ces systèmes est les grandes installations de stockage d'énergie stationnaires fonctionnant avec des centrales solaires et éoliennes. Parallèlement, CATL prévoit d'appliquer cette technologie dans des véhicules électriques abordables destinés aux courtes distances. À l'avenir, le sodium devrait déplacer une partie des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) du marché.

CATLSodium-IonBatterieTechnologieÉnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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