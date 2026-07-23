La nouvelle ère de Zidane en France : la date de l'annonce est connue

La Fédération Française de Football devrait officialiser Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale la semaine prochaine. Selon L'Equipe, l'annonce de cette nomination historique aura lieu le 28 juillet.

Le technicien de 54 ans signera un contrat de quatre ans avec l'équipe de France, courant jusqu'en 2030. Ainsi, une nouvelle ère débute après Didier Deschamps, qui a dirigé l'équipe pendant 14 ans.

L'annonce officielle est prévue pour le 28 juillet

Selon la source, la Fédération Française de Football rendra publique la nomination de Zidane le 28 juillet.

Une conférence de presse spéciale avec le nouveau sélectionneur est également prévue. Cependant, elle ne doit pas nécessairement avoir lieu le jour de l'annonce officielle.

Pour l'instant, la fédération n'a pas fait de déclaration officielle sur la nomination. Par conséquent, tous les détails de l'accord devraient être connus après l'annonce officielle.

Zidane bénéficie de la confiance jusqu'en 2030

Selon L'Equipe, un contrat de quatre ans sera signé avec Zinedine Zidane. L'accord sera valable jusqu'en 2030.

Cette durée permettra au technicien de construire une nouvelle équipe, d'opérer un renouvellement générationnel et de préparer la France aux prochaines grandes compétitions.

Bien que Zidane ait connu un grand succès en tant qu'entraîneur en club, travailler avec l'équipe nationale sera une nouvelle étape dans sa carrière.

Qui sera dans le staff de Zidane ?

Le travail de formation du nouveau staff technique débutera en août. Zidane devrait attirer des spécialistes avec lesquels il a déjà travaillé et en qui il a confiance.

David Bettoni et Hamidou Msaidié pourraient officier en tant qu'entraîneurs adjoints. Grégory Dupont serait responsable de la préparation physique.

Par ailleurs, les anciens joueurs de l'équipe de France Fabien Barthez et Bernard Diomède devraient également intégrer le staff. Barthez pourrait travailler avec les gardiens, tandis que Diomède pourrait participer aux processus sportifs et organisationnels de l'équipe.

La fédération prévoit également d'augmenter le nombre de femmes spécialistes au sein du nouveau staff.

L'ère Deschamps de 14 ans est terminée

La Fédération Française de Football souhaite rendre un hommage particulier à Didier Deschamps, qui a dirigé l'équipe nationale pendant 14 ans.

Deschamps est devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football français en remportant la Coupe du Monde avec l'équipe de France.

Cependant, le rapport indique qu'il n'a pas encore répondu à l'invitation de la fédération pour organiser un événement d'adieu.

Zidane face à de grands défis

La nomination de Zinedine Zidane est l'une des décisions les plus attendues du football français. Les supporters attendent désormais de voir quels joueurs il privilégiera et comment il modifiera le style de l'équipe nationale.

Après l'annonce officielle du 28 juillet, de nouveaux détails concernant le contrat, la composition du staff et les premiers plans de Zidane pourraient être révélés.