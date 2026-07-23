Alejandro Garnacho quitte Chelsea : la star argentine rejoint Aston Villa

L'attaquant de Chelsea, Alejandro Garnacho, est sur le point de quitter le club londonien. Après une saison difficile à Stamford Bridge, le prodige argentin va poursuivre sa carrière à Aston Villa, à Birmingham. Ce transfert devrait devenir l'un des mouvements les plus marquants de la Premier League. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, Aston Villa et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert du joueur. Selon les termes du contrat, l'ailier de 22 ans sera d'abord prêté pour une saison. Le club de Birmingham a également inclus une obligation d'achat sous certaines conditions. Il s'agit d'une victoire majeure pour Unai Emery, qui souhaitait déjà recruter Garnacho lors de son départ de Manchester United l'année dernière.

Le plan attendu d'Emery et la visite médicale

Unai Emery est convaincu que la vitesse explosive et les compétences techniques d'Alejandro Garnacho s'intègrent parfaitement dans son schéma tactique. Il est rapporté que le joueur a déjà passé sa visite médicale à Birmingham et a accepté les termes d'un contrat de quatre ans qui prendra effet si le transfert devient permanent. Cette étape est cruciale pour renforcer l'attaque d'Aston Villa avant la Ligue des champions et les compétitions nationales.

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, n'a pas fait obstacle à ce transfert. Garnacho n'a pas participé aux entraînements de pré-saison, Alonso lui ayant accordé du temps pour régler les détails de son transfert. Formé à l'académie de l'Atlético Madrid, le joueur n'a pas réussi à s'imposer à Londres ni à devenir un titulaire régulier.

Garnacho avait été acheté pour 40 millions de livres sterling à Manchester United l'année dernière, mais il a eu du mal à justifier cet investissement. La saison dernière, il a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, marquant 8 buts. Malgré cela, il ne s'est pas pleinement adapté au style de jeu de l'équipe. Son départ s'inscrit dans une vaste réforme de l'effectif de Chelsea ; Marc Cucurella a rejoint le Real Madrid et Andrey Santos a signé à Manchester United.

Échanges sur le marché des transferts

Il est intéressant de noter que le transfert de Garnacho est perçu comme faisant partie d'un échange entre les deux clubs. Récemment, Chelsea a battu son record de transfert en recrutant Morgan Rogers d'Aston Villa pour 117 millions de livres sterling. L'arrivée de Garnacho à Aston Villa servira à combler le vide laissé par le départ de Rogers en attaque.

Aston Villa a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant la Ligue Europa la saison dernière. Désormais, le club vise une performance solide en Ligue des champions. Outre Garnacho, le club a déjà annoncé le transfert de Johan Manzambi en provenance de Fribourg. Cette activité témoigne des ambitions élevées du club de Birmingham pour la saison à venir, tant en Angleterre qu'en Europe.