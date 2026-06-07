Moteur d'avion supraconducteur réussit les premiers tests

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Moteur d'avion supraconducteur réussit les premiers tests

Des chercheurs de l'Université de Strathclyde à Glasgow (Écosse) ont annoncé une étape importante vers l'aviation « verte » : ils ont créé et testé avec succès un prototype fonctionnel d'un moteur électrique d'aviation entièrement supraconducteur d'une puissance de 100 kW. Le projet est réalisé dans le cadre du programme ZEST (Zero Emissions for Sustainable Transport) avec le soutien d'Airbus et est considéré comme l'une des technologies clés pour les futurs avions de passagers électriques. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le principal défi de l'électrification de l'aviation est le poids et la dissipation thermique. Les enroulements en cuivre des moteurs électriques traditionnels surchauffent lorsque la puissance augmente, alourdissant la structure. En aviation, chaque kilogramme supplémentaire affecte directement l'autonomie et l'efficacité du vol. Les moteurs supraconducteurs permettent de surmonter cette limitation : refroidis à des températures extrêmement basses, le matériau perd sa résistance électrique, permettant au courant de circuler sans pertes et presque sans échauffement. Cela permet d'augmenter considérablement la puissance du moteur sans augmenter le poids.

L'équipe du professeur Min Zhang a abandonné la méthode classique nécessitant des températures d'hélium liquide et a utilisé des supraconducteurs « à haute température » fonctionnant entre 20 et 77 K (-253…-196 °C). Le prototype utilise des enroulements à pertes minimales, un système sans balais et un système de refroidissement cryogénique intégré fonctionnant pendant la rotation du rotor. Essentiellement, ce moteur est un module électromécanique cryogénique compact combinant les systèmes de puissance et de refroidissement.

Cette technologie est parfaitement compatible avec l'aviation à hydrogène promue par Airbus. L'entreprise considère l'hydrogène liquide comme le principal carburant pour les avions neutres en carbone. Dans un tel schéma, l'hydrogène peut servir non seulement de source d'énergie, mais aussi de réfrigérant pour refroidir les supraconducteurs. Cela simplifie l'architecture des futurs avions et augmente l'efficacité globale du système.

Pour l'instant, il s'agit seulement d'une preuve de concept — un moteur de 100 kilowatts ne suffit pas pour soulever un avion de ligne. Cependant, son fonctionnement stable a confirmé la viabilité du concept. La prochaine étape consiste à mettre à l'échelle la technologie au niveau du mégawatt requis pour l'aviation commerciale. Actuellement, des entreprises comme Hinetics, HyFlux, Toshiba et Raytheon mènent également des recherches actives dans cette direction.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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