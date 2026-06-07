Notion rétablit l'accès aux modèles Anthropic après un incident technique

·10·Technologie
Notion rétablit l'accès aux modèles Anthropic après un incident technique

Des problèmes techniques ont été observés dans l'intégration de la plateforme Notion avec Anthropic au cours du week-end dernier. Dimanche matin, l'entreprise a annoncé une baisse de performance des modèles Opus 4.7 et 4.8 d'Anthropic, entraînant une augmentation des erreurs pour les utilisateurs de Notion AI. Selon Techcrunch.com rapport .

Pour clarifier la situation, Notion avait temporairement suspendu l'utilisation de tous les modèles Anthropic dans son outil de productivité automatisé. Douze heures plus tard, Max Schoening, responsable produit chez Notion, a annoncé le rétablissement des services.

Schoening a répondu aux rumeurs sur les réseaux sociaux liant la panne à la qualité des modèles, la qualifiant de simple interruption technique. Selon lui, de tels incidents se produisent périodiquement sur GitHub, AWS et d'autres grandes plateformes.

Un représentant d'Anthropic a également publié une déclaration officielle, confirmant qu'un problème d'infrastructure à court terme avait provoqué des erreurs dans plusieurs modèles Claude. Actuellement, tous les problèmes sont résolus et les utilisateurs peuvent à nouveau utiliser pleinement ces modèles via Notion AI.

NotionAnthropicIntelligence ArtificielleClaudeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Moteur d'avion supraconducteur réussit les premiers testsMoteur d'avion supraconducteur réussit les premiers testsAujourd'hui, 17:21L'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbiteL'un des satellites russes Rassvet a quitté son orbiteAujourd'hui, 16:59V-Color dévoile de nouveaux modules DDR5 : jusqu'à 2 To de mémoire dans un kitV-Color dévoile de nouveaux modules DDR5 : jusqu'à 2 To de mémoire dans un kitAujourd'hui, 16:29OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »Aujourd'hui, 16:24La startup C12 développe une méthode pour intégrer des nanotubes de carbone dans des puces quantiquesLa startup C12 développe une méthode pour intégrer des nanotubes de carbone dans des puces quantiquesAujourd'hui, 15:59La plus grande mise à jour de l'histoire de ChatGPT : le chatbot devient une super-applicationLa plus grande mise à jour de l'histoire de ChatGPT : le chatbot devient une super-applicationAujourd'hui, 15:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin