Notion rétablit l'accès aux modèles Anthropic après un incident technique

Des problèmes techniques ont été observés dans l'intégration de la plateforme Notion avec Anthropic au cours du week-end dernier. Dimanche matin, l'entreprise a annoncé une baisse de performance des modèles Opus 4.7 et 4.8 d'Anthropic, entraînant une augmentation des erreurs pour les utilisateurs de Notion AI. Selon Techcrunch.com rapport .

Pour clarifier la situation, Notion avait temporairement suspendu l'utilisation de tous les modèles Anthropic dans son outil de productivité automatisé. Douze heures plus tard, Max Schoening, responsable produit chez Notion, a annoncé le rétablissement des services.

Schoening a répondu aux rumeurs sur les réseaux sociaux liant la panne à la qualité des modèles, la qualifiant de simple interruption technique. Selon lui, de tels incidents se produisent périodiquement sur GitHub, AWS et d'autres grandes plateformes.

Un représentant d'Anthropic a également publié une déclaration officielle, confirmant qu'un problème d'infrastructure à court terme avait provoqué des erreurs dans plusieurs modèles Claude. Actuellement, tous les problèmes sont résolus et les utilisateurs peuvent à nouveau utiliser pleinement ces modèles via Notion AI.