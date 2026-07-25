Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra perd face à ses rivaux en autonomie

Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, récemment présenté, a été soumis pour la première fois à des tests de consommation réelle d'énergie et d'endurance de la batterie. Les résultats de ce test comparatif, organisé par la chaîne YouTube Lover Of Tech, se sont avérés inattendus : le fleuron le plus avancé de la marque sud-coréenne s'est avéré nettement inférieur aux représentants chinois Honor et Oppo. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Au cours des tests, le Galaxy Z Fold 8 Ultra s'est frotté à ses principaux rivaux, les Honor Magic V6 et Oppo Find N6. Les experts ont évalué les appareils sur la base de scénarios d'utilisation quotidienne les plus courants. Cela inclut l'enregistrement vidéo en 4K (60 ips), la navigation sur TikTok, le visionnage de vidéos et l'écoute de musique sur YouTube, ainsi que des jeux tels que Asphalt et Subway Surfers et des appels vidéo.

Spécifications techniques et résultats

Selon Lover Of Tech, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s'est révélé être l'appareil doté de la plus petite batterie de ce trio. Le smartphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Fait notable, bien que Samsung ait utilisé pour la première fois la technologie silicium-carbone sur ce modèle, cela n'a pas suffi pour l'emporter.

À l'issue des tests, le Honor Magic V6 est devenu le leader incontesté. Cet appareil a tenu le plus longtemps grâce à son immense batterie de 6660 mAh. La deuxième place est revenue à l'Oppo Find N6, doté d'une batterie de 6000 mAh. Le fleuron de Samsung s'est quant à lui classé troisième et dernier dans tous les indicateurs.

Concurrence et demande du marché

Bien que les smartphones pliables de Samsung jouissent traditionnellement d'un grand prestige, les fabricants chinois continuent d'exercer une forte pression en matière de capacité de batterie et de vitesse de charge. Bien que le Galaxy Z Fold 8 Ultra soit technologiquement parfait, son retard sur ses rivaux en matière d'autonomie — l'un des aspects les plus importants pour les utilisateurs — pourrait affecter ses ventes.

Les experts soulignent que Samsung a dû sacrifier la capacité de la batterie pour réduire l'épaisseur du châssis et préserver l'élégance du design. Cependant, les ingénieurs d'Honor et d'Oppo ont réussi à intégrer des sources d'alimentation de plus grande capacité dans un corps fin. Cela pose de nouveaux défis à Samsung pour améliorer l'efficacité énergétique à l'avenir.