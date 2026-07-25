Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra perd face à ses rivaux en autonomie

·63·Technologie
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra perd face à ses rivaux en autonomie

Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, récemment présenté, a été soumis pour la première fois à des tests de consommation réelle d'énergie et d'endurance de la batterie. Les résultats de ce test comparatif, organisé par la chaîne YouTube Lover Of Tech, se sont avérés inattendus : le fleuron le plus avancé de la marque sud-coréenne s'est avéré nettement inférieur aux représentants chinois Honor et Oppo. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Au cours des tests, le Galaxy Z Fold 8 Ultra s'est frotté à ses principaux rivaux, les Honor Magic V6 et Oppo Find N6. Les experts ont évalué les appareils sur la base de scénarios d'utilisation quotidienne les plus courants. Cela inclut l'enregistrement vidéo en 4K (60 ips), la navigation sur TikTok, le visionnage de vidéos et l'écoute de musique sur YouTube, ainsi que des jeux tels que Asphalt et Subway Surfers et des appels vidéo.

Spécifications techniques et résultats

Selon Lover Of Tech, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s'est révélé être l'appareil doté de la plus petite batterie de ce trio. Le smartphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Fait notable, bien que Samsung ait utilisé pour la première fois la technologie silicium-carbone sur ce modèle, cela n'a pas suffi pour l'emporter.

À l'issue des tests, le Honor Magic V6 est devenu le leader incontesté. Cet appareil a tenu le plus longtemps grâce à son immense batterie de 6660 mAh. La deuxième place est revenue à l'Oppo Find N6, doté d'une batterie de 6000 mAh. Le fleuron de Samsung s'est quant à lui classé troisième et dernier dans tous les indicateurs.

Concurrence et demande du marché

Bien que les smartphones pliables de Samsung jouissent traditionnellement d'un grand prestige, les fabricants chinois continuent d'exercer une forte pression en matière de capacité de batterie et de vitesse de charge. Bien que le Galaxy Z Fold 8 Ultra soit technologiquement parfait, son retard sur ses rivaux en matière d'autonomie — l'un des aspects les plus importants pour les utilisateurs — pourrait affecter ses ventes.

Les experts soulignent que Samsung a dû sacrifier la capacité de la batterie pour réduire l'épaisseur du châssis et préserver l'élégance du design. Cependant, les ingénieurs d'Honor et d'Oppo ont réussi à intégrer des sources d'alimentation de plus grande capacité dans un corps fin. Cela pose de nouveaux défis à Samsung pour améliorer l'efficacité énergétique à l'avenir.

SamsungGalaxy Z Fold 8 UltraHonorOppoSmartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6Aujourd'hui, 06:50Snapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueSnapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueAujourd'hui, 05:51AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAujourd'hui, 05:27OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?Aujourd'hui, 05:24Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreIncident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreAujourd'hui, 04:51Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsUn nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsAujourd'hui, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design