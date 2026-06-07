Modèles climatiques des exoplanètes TRAPPIST-1e et TRAPPIST-1f publiés

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Modèles climatiques des exoplanètes TRAPPIST-1e et TRAPPIST-1f publiés

Des astronomes ont modélisé le climat des deux exoplanètes les plus discutées du système TRAPPIST-1, situées à environ 41 années-lumière de la Terre — TRAPPIST-1e et TRAPPIST-1f. Ces planètes sont considérées comme des candidates principales pour abriter des conditions propices à la vie, mais leur environnement physique reste incertain. Étant très proches de leur étoile, elles sont en rotation synchrone, ce qui signifie qu'un côté fait face à l'étoile dans un "jour éternel" tandis que l'autre est dans une "nuit éternelle". Selon Ixbt.com rapporte .

Jacob Haqq-Misra, astrophysicien chez Blue Marble Space, a utilisé un modèle HEXTOR modifié dans cette étude. Ce modèle permet une analyse rapide de milliers de scénarios climatiques différents. Le chercheur a effectué près de 6 300 simulations en faisant varier le flux de rayonnement stellaire et la pression de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique. Cela a permis d'évaluer plus précisément les régimes thermiques des exoplanètes.

Selon les résultats, le scénario le plus probable pour TRAPPIST-1e est un climat "frais" du côté jour. La surface de la planète pourrait être exempte de glace uniquement si la pression de CO2 atteint 0,1 bar. À des niveaux inférieurs, la planète reste dans un état gelé. TRAPPIST-1f a montré un régime beaucoup plus froid : dans la plupart des cas, elle est entièrement couverte de neige et de glace, nécessitant des pressions de gaz à effet de serre supérieures à 1 bar pour fondre.

L'auteur souligne que le modèle HEXTOR ne fournit pas de conclusion définitive sur l'habitabilité des planètes. Sa tâche principale est de filtrer les scénarios les plus prometteurs parmi des milliers de configurations. Plus tard, ces données seront examinées en détail à l'aide de modèles climatiques plus complexes et de télescopes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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