Huawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centre

Huawei a achevé l'installation de sa solution LampSite à cinq bandes au Centre international de conférences Mulungushi en Zambie. Ce lieu est le plus grand et le plus prestigieux pour les conférences et les salons professionnels en Zambie. Selon Ixbt.com rapport .

La solution de réseau intérieur Huawei LampSite dispose d'une architecture à cinq bandes avec TDD installé à 2,6 GHz. Le système fonctionne aux fréquences de 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, TDD 2,6 GHz et 3,5 GHz. Cela permet d'atteindre des vitesses de téléchargement maximales allant jusqu'à 1 Gbit/s.

Chaque module prend en charge les normes 2G, 3G, 4G et 5G. Chaque bande peut fournir des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s par utilisateur, assurant une couverture gigabit stable à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

L'architecture à fibre optique simplifie considérablement le processus d'installation. Par rapport aux solutions traditionnelles, le nombre de modules est réduit jusqu'à 50 %, tandis que la zone de couverture reste inchangée et les coûts de construction diminuent.

Selon les représentants de Huawei, compte tenu des besoins futurs, cette solution peut passer sans problème à la norme 5G-A dans tous les scénarios. Cela soutient le déploiement rapide de services immersifs de nouvelle génération tels que la XR, la navigation en réalité augmentée (AR) et la 3D sans lunettes.