Une forte tempête magnétique attendue sur Terre

·3·Technologie
Une forte tempête magnétique attendue sur Terre

Selon les calculs des modèles de météo spatiale, une forte tempête magnétique à l'échelle planétaire, allant jusqu'au niveau G3, est attendue aujourd'hui sur Terre. Cet événement serait dû à une éruption de plasma enregistrée le 6 juin suite à une augmentation de l'activité solaire. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions, le flux de plasma pourrait atteindre la Terre dans les prochaines heures et provoquer des perturbations à long terme du champ magnétique. La probabilité que l'événement se produise est de 96 %. Les experts soulignent que la tempête durera probablement plus d'une journée et affectera également le jour suivant.

Les données de modélisation indiquent que le nuage de plasma se déplace sur une trajectoire complexe et pourrait atteindre les zones autour de la Terre avec un léger retard par rapport aux calculs initiaux. Des données supplémentaires ont été obtenues via le vaisseau spatial STEREO, qui observe le Soleil et la Terre à une distance de 100 millions de kilomètres.

De plus, les coronographes terrestres et orbitaux ont enregistré une éruption de type « halo », ce qui signifie généralement que le nuage de plasma est dirigé directement vers la Terre. Le flux de plasma solaire devrait atteindre notre planète dans les 2 à 3 prochaines heures.

Tempête MagnétiqueActivité SolaireEspaceAstronomieSTEREO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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