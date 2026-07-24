Andrea Pirlo devrait prendre les rênes de l'équipe nationale d'Italie

Le principal candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie aurait été identifié. Selon les médias, Andrea Pirlo pourrait prendre les commandes et signer un contrat jusqu'à l'été 2030.

Pour l'instant, la nomination n'a pas été officiellement confirmée. Cependant, la fédération italienne devrait annoncer la décision dans les prochains jours.

Un contrat à long terme est prévu avec Pirlo

Selon certaines sources, la direction de la sélection italienne a jeté son dévolu sur Andrea Pirlo.

Il est prévu de signer un contrat de travail avec le technicien jusqu'à l'été 2030. Cela montre que la fédération ne considère pas le nouveau coach comme une solution à court terme, mais comme un projet à long terme.

Cependant, aucune annonce officielle n'a encore été faite concernant la signature du contrat ou un accord total entre les parties.

L'Italie manque encore une fois la Coupe du Monde

Le changement d'entraîneur est à l'ordre du jour après le nouvel échec de l'Italie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Les Italiens se sont inclinés lors du match décisif contre la Bosnie-Herzégovine. Le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 1:1 et l'Italie a perdu aux tirs au but sur le score de 1:4. En conséquence, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde une fois de plus.

En conséquence, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde une fois de plus.

L'ère Gattuso pourrait toucher à sa fin

Gennaro Gattuso était à la tête de l'équipe d'Italie pendant les éliminatoires.

Après l'échec de la mission de qualification, l'avenir de l'entraîneur est remis en question. Si la nomination de Pirlo est confirmée, il remplacera Gattuso.

Situation de l'équipe nationale Information Nouvel entraîneur potentiel Andrea Pirlo Durée du contrat Jusqu'à l'été 2030 Entraîneur actuel Gennaro Gattuso Résultat décisif des éliminatoires Défaite aux tirs au but 1:4 contre la Bosnie Annonce officielle Non communiquée pour l'instant

Quels défis attendent Pirlo ?

Si la nomination se concrétise, Pirlo prendra ses fonctions à une période difficile pour le football italien.

Ses principaux objectifs devraient être les suivants :

reconstruire l'équipe sur le plan mental ;

intégrer la nouvelle génération de joueurs dans l'équipe première ;

établir un style de jeu stable ;

ramener l'Italie vers les grands tournois ;

préparer une équipe solide pour la Coupe du Monde 2030.

Pour Pirlo, ce sera l'occasion de démontrer son expérience acquise en club au niveau international.

Confirmation officielle attendue

Les médias indiquent que la nomination de Pirlo pourrait être annoncée officiellement dans les prochains jours. Cependant, tant qu'il n'y a pas de déclaration de la fédération, cette information ne doit pas être considérée comme définitive.

La plus grande question pour les supporters italiens reste la même : le nouveau coach pourra-t-il sortir l'équipe de cette longue crise ?

Selon vous, Andrea Pirlo pourra-t-il ramener l'Italie au sommet du football mondial ? Laissez votre avis dans les commentaires.