Étape clé pour le projet ITER : fermeture de la boucle du plus grand réacteur à fusion nucléaire au monde

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Étape clé pour le projet ITER : fermeture de la boucle du plus grand réacteur à fusion nucléaire au monde

Sur le site de construction du projet international de fusion nucléaire ITER, situé dans le sud de la France, l'une des étapes les plus cruciales de l'assemblage du futur réacteur a été franchie. Les ingénieurs ont installé le neuvième et dernier secteur de la chambre à vide dans le puits central du tokamak, formant ainsi une boucle complète. Cet événement rapproche l'humanité d'une source d'énergie propre et illimitée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte à ce sujet.

Cette structure géante a une forme de tore — plus simplement, une forme de « donut » — à l'intérieur de laquelle sera confiné un plasma chauffé à plus de 100 millions de degrés. C'est plusieurs fois plus chaud que le cœur du Soleil. Une fois entièrement assemblée, la masse totale de la chambre à vide atteindra près de 5000 tonnes.

Art de l'ingénierie et haute précision

Chaque secteur n'est pas seulement une partie de la chambre, mais un module d'ingénierie complexe comprenant l'enveloppe à vide, les écrans thermiques et des éléments du système magnétique supraconducteur. Selon les informations d'ixbt.com, chaque module mesure 11,3 mètres de haut, 6,6 mètres de large et pèse environ 400 tonnes. Malgré ces dimensions colossales, tous les composants doivent être assemblés avec une précision d'orfèvre.

La plus grande difficulté du projet ne réside pas dans la masse des structures, mais dans l'extrême précision requise pour leur installation. Même une déviation minimale pourrait perturber le fonctionnement du système magnétique qui confine le plasma surchauffé. Si le plasma touche les parois du réacteur, le processus s'arrête et l'appareil est endommagé.

Quatre des neuf secteurs de la chambre à vide ont été fabriqués par la société sud-coréenne HD Hyundai. Les deux premiers secteurs avaient été commandés en 2010, et par la suite, la fabrication de deux modules supplémentaires a été confiée à cette même entreprise en remplacement de sous-traitants européens. En 2024, toutes les structures ont été livrées avec succès sur le site d'ITER.

La voie vers l'énergie du futur

L'achèvement de l'assemblage de la chambre à vide constitue l'une des étapes majeures du projet. Désormais, les ingénieurs vont commencer l'installation des systèmes internes, le montage des éléments restants du système magnétique et la préparation du réacteur pour les premiers tests. Une fois ces processus terminés, l'une des plus grandes expériences scientifiques de l'histoire de l'humanité débutera.

Le projet ITER est réalisé en collaboration par sept participants : l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

  • Démontrer la faisabilité d'une fusion nucléaire contrôlée à long terme ;
  • Créer une base technologique pour le développement de centrales électriques à fusion commerciales ;
  • Obtenir une source d'énergie écologique et pratiquement inépuisable.
Si ce projet aboutit, le système énergétique mondial pourrait être totalement transformé. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, la fusion nucléaire est considérée comme plus sûre et exempte du problème des déchets radioactifs. Cela deviendra l'arme la plus puissante de l'humanité dans la lutte contre le changement climatique mondial.

ITERTechnologieÉnergieFusion nucléaireScience
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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