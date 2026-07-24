Quelle pourrait être la valorisation de Liverpool en cas de vente ?

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Quelle pourrait être la valorisation de Liverpool en cas de vente ?

Des négociations ont débuté pour la vente d'une participation minoritaire dans Liverpool. Si l'accord est conclu, la valeur totale du club anglais pourrait dépasser les 6 milliards de dollars, marquant l'une des valorisations les plus élevées de l'histoire du football.

Cependant, le club n'est pas entièrement à vendre pour le moment. Il s'agit de céder une partie des parts détenues par Fenway Sports Group à des investisseurs.

FSG en négociations avec des investisseurs

Selon le Financial Times, le groupe américain Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, envisage la vente d'une part minoritaire du club.

FSG a confirmé l'existence de discussions, mais a précisé qu'aucun accord définitif n'avait été trouvé entre les parties.

Par conséquent, l'opération potentielle en est encore à un stade préliminaire et son volume, la part cédée ainsi que les conditions n'ont pas été divulgués.

Qui pourrait être l'acheteur ?

Selon la source, la participation minoritaire pourrait être acquise par un consortium d'investisseurs dirigé par l'homme d'affaires indo-britannique Amit Bhatia.

Bhatia est également connu comme l'un des propriétaires du club anglais des Queens Park Rangers.

Il est rapporté que le projet est soutenu par la famille Mittal, liée à ArcelorMittal, l'un des plus grands producteurs d'acier au monde. Toutefois, la composition du consortium et la part de chaque investisseur restent inconnues.

La valeur du club pourrait dépasser les 6 milliards de dollars

Si les négociations aboutissent, la valeur marchande totale de Liverpool pourrait dépasser 6 milliards de dollars, soit environ 5,25 milliards d'euros. Cela ne signifie pas que toutes les actions du club seront vendues à ce prix. La valorisation totale de Liverpool est calculée sur la base de l'offre pour la part minoritaire.

Détails de la transaction

Statut

Partie potentiellement vendable

Participation minoritaire

Valorisation potentielle

Plus de 6 milliards de dollars

Investisseur potentiel

Consortium dirigé par Amit Bhatia

État des négociations

Aucun accord pour le moment

FSG pourrait conserver le contrôle du club

Même en cas de vente d'une participation minoritaire, FSG pourrait rester le propriétaire principal et la partie décisionnaire de Liverpool.

Un tel accord pourrait servir à attirer des investissements supplémentaires, développer les infrastructures et élargir les capacités de transfert.

Cependant, le degré d'influence des nouveaux investisseurs sur la gestion du club ou la politique sportive dépendra des conditions de l'accord.

Une période importante pour Liverpool

La saison dernière, Liverpool a terminé à la cinquième place du classement de la Premier League. Avant la nouvelle saison, le club cherche non seulement à améliorer ses résultats sportifs, mais aussi à élargir ses capacités financières.

La question principale est désormais : FSG acceptera-t-il l'offre des investisseurs et à quelles conditions la part minoritaire sera-t-elle vendue ?

Selon vous, l'arrivée de nouveaux investisseurs renforcera-t-elle Liverpool ? Laissez votre avis dans les commentaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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