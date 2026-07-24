Rivian poursuit le gouvernement américain : l'entreprise réclame des millions de dollars de remboursement

Le constructeur américain de véhicules électriques Rivian a déposé une plainte contre le gouvernement américain. L'entreprise cherche à récupérer intégralement les droits de douane imposés sous l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui ont été jugés illégaux par la suite. Cette action en justice est une étape cruciale pour assurer la stabilité financière de Rivian. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon les informations, il s'agit de fonds collectés dans le cadre des taxes de « Liberation Day » de l'administration Trump. Bien que la Cour suprême des États-Unis ait jugé ces droits inconstitutionnels, de nombreuses entreprises peinent encore à récupérer leur argent. La directrice financière de Rivian, Claire McDonough, avait souligné en avril que l'entreprise s'attendait à récupérer des « dizaines de millions de dollars ».

Stabilité financière et nouveaux modèles

Rivian est actuellement en phase de production de son premier SUV destiné au grand public, le modèle R2. L'entreprise prévoit de livrer entre 20 000 et 25 000 véhicules d'ici la fin de l'année. Cependant, en raison des investissements massifs dans les technologies de conduite autonome, la rentabilité nette de l'entreprise n'est prévue qu'à partir de 2028.

Dans la plainte déposée devant la Cour du commerce international des États-Unis, le gouvernement américain, ainsi que le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) et son commissaire Rodney Scott, sont cités comme défendeurs. Selon TechCrunch, le CBP a jusqu'à présent accepté de traiter des demandes de remboursement potentielles s'élevant à plus de 121 milliards de dollars.

Les analystes du Cato Institute notent que seuls 71 milliards de dollars ont été remboursés jusqu'à présent. Cela témoigne des obstacles artificiels et des difficultés bureaucratiques auxquels sont confrontées les entreprises importatrices pour récupérer leurs paiements. Les avocats de Rivian soulignent que, malgré la décision de la Cour suprême, le remboursement des fonds n'est pas garanti sans une action en justice spécifique.

Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, avait déclaré lors d'une interview à Reuters l'année dernière que ces droits de douane avaient augmenté le coût de production de chaque véhicule de plusieurs milliers de dollars. Bien que l'entreprise ait réussi à réduire considérablement cet impact d'ici fin 2025, compenser les pertes passées est crucial dans la situation économique actuelle.

Aujourd'hui, Rivian a été contraint de vendre pour 1,3 milliard de dollars d'actions afin de reconstituer ses réserves de trésorerie. Si le tribunal tranche en faveur de l'entreprise, ces fonds seront consacrés au développement de nouveaux modèles et à l'expansion des capacités de production. Cela pourrait constituer une victoire stratégique pour la marque, qui rivalise avec des géants comme Tesla.