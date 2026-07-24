Près de 800 personnes meurent par noyade chaque jour dans le monde

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Près de 800 personnes meurent par noyade chaque jour dans le monde

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les décès par noyade restent un problème grave dans le monde. Selon le rapport de l'organisation, près de 300 000 personnes perdent la vie par noyade chaque année. C'est ce qu'a rapporté le service d'information de l'ONU.

Les experts soulignent que la noyade est particulièrement l'un des plus grands facteurs de risque pour les enfants âgés de 5 à 14 ans . Dans cette tranche d'âge, elle figure parmi les dix principales causes de décès.

Selon les données de l'OMS, le changement climatique aggrave également ce risque. L'augmentation des inondations, des tempêtes violentes et des journées de chaleur anormale entraîne une hausse des incidents liés à la noyade.

Au Royaume-Uni, les résultats d'une étude scientifique ont montré que pour chaque degré d'augmentation de la température de l'air, les décès par noyade augmentent de 7,2 pour cent . Il a également été constaté que les jours où la température de l'air est supérieure à 25 degrés , le risque de noyade est inférieur à 10 degrés presque cinq fois plus élevé par rapport aux jours où il fait.

À cet égard, l'OMS, à l'approche de la Journée mondiale de prévention de la noyade du 25 juillet, a publié sept recommandations clés destinées aux gouvernements et aux communautés locales pour réduire les accidents aquatiques.

Le programme «Protect» de l'organisation comprend les mesures suivantes :

  • construire des infrastructures sûres autour des plans d'eau ;

  • former la population aux techniques de sauvetage et aux premiers secours ;

  • renforcer la sécurité au travail près de l'eau ;

  • introduire des exigences de sécurité modernes pour le transport aquatique ;

  • enseigner aux enfants et aux adultes la natation et les règles de sécurité aquatique ;

  • surveiller en permanence les enfants près des plans d'eau ;

  • préparer les populations locales aux inondations et aux situations d'urgence.

Il est noté que la Journée mondiale de prévention de la noyade de cette année se déroulera sous le slogan «Ensemble pour la sécurité aquatique». Selon l'organisation, la réduction des tragédies aquatiques est possible grâce à la coopération entre les agences gouvernementales, les experts et le public.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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