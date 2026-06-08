Mise à jour HyperOS 3 basée sur Android 16 publiée pour le Xiaomi 13T

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour stable HyperOS 3 pour son smartphone populaire Xiaomi 13T. Ce micrologiciel est basé sur le dernier système d'exploitation Android 16 et a été initialement lancé dans la région de l'Indonésie. Dans les prochains jours, la disponibilité géographique de la mise à jour devrait s'étendre et être publiée pour d'autres régions, y compris les utilisateurs en Ouzbékistan. Selon Ixbt.com rapporte .

La taille du nouveau paquet logiciel est d'environ 6,5 Go, il est donc conseillé aux utilisateurs de le télécharger via un réseau Wi-Fi stable. Après l'installation, l'interface système est entièrement rafraîchie, les effets visuels sont retravaillés et un nouveau concept pour travailler avec les notifications et les applications actives est introduit.

L'une des principales nouveautés est la fonctionnalité HyperIsland — un panneau interactif en haut de l'écran qui permet de surveiller et de gérer les événements en direct dans les applications. De plus, de nouveaux outils d'IA pour le traitement de texte, la reconnaissance vocale, la recherche et la traduction, des fonds d'écran dynamiques et des animations améliorées pour l'écran de verrouillage ont été ajoutés au système.

La mise à jour annonce également une compatibilité étendue avec d'autres appareils de l'écosystème. En particulier, la fonction d'échange rapide de données entre différents gadgets a été améliorée, offrant aux utilisateurs de Xiaomi plus de commodité lors du transfert de fichiers entre leurs appareils.