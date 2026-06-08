Bending Spoons, propriétaire d'Eventbrite et Vimeo, dépose une demande d'IPO

Bending Spoons, un studio d'applications italien qui a acquis des plateformes majeures telles qu'Eventbrite, Vimeo et WeTransfer ces dernières années, a déposé une demande officielle pour une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. L'entreprise rejoint les rangs des géants de la tech comme SpaceX et Anthropic, qui se préparent à entrer en bourse cet été. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon l'entreprise, ses applications comptent plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 9 millions d'abonnés payants. À ce jour, Bending Spoons a réalisé plus de 50 acquisitions, son portefeuille comprenant des services populaires tels qu'AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote et Brightcove.

Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) indiquent que l'entreprise a clôturé l'année avec un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a atteint 601 millions de dollars, soit une augmentation de 132 % par rapport à la même période l'année précédente. La majorité des revenus, 84 %, provient des abonnements.

L'année dernière, l'entreprise était évaluée à 11 milliards de dollars, mais selon Reuters, Bending Spoons vise une valorisation de 20 milliards de dollars lors du processus d'IPO. Parmi les actionnaires de l'entreprise figurent de grands fonds d'investissement tels que Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners et Fidelity.

Le modèle économique de Bending Spoons repose sur l'acquisition de projets généralement en mauvaise santé financière, l'optimisation de leurs équipes et leur transformation en entreprises rentables grâce à divers systèmes d'abonnement. Au premier trimestre 2026, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 27,4 millions de dollars.